L’Italia sul nucleare con “forza e decisione”: tutti i vantaggi

MeteoWeb

“Sul nucleare la maggioranza di governo andrà avanti con grande forza e decisione. È l’unica forma di energia pulita che può dare risposte ai fabbisogni del nostro tempo. È l’unico modo per abbattere le emissioni di CO₂ e stroncare ogni forma di inquinamento. La scelta per il nucleare è stata fatta con chiarezza da questo governo. Il dibattito ovviamente è lecito in ogni ambito, ma le indecisioni non prevarranno. Dobbiamo dire con chiarezza e per Forza Italia una grande alleanza politica ed industriale per il nucleare e una assoluta priorità. Torneremo ad assumere, nei prossimi giorni, anche iniziative parlamentari su questo tema per indicare la strada da seguire, che è quella che il governo ha già imboccato con provvedimenti e tempistiche molto chiari”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.