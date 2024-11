“L’Italia ha bisogno del nucleare”: Tajani svela le prospettive per le imprese

MeteoWeb

“L’Italia ha bisogno del nucleare, perché l’energia costa troppo, rende poco competitive le nostre imprese, che invece devono poterlo essere a livello globale, ma finché l’energia costerà così tanto rispetto alla Francia, alla Germania, alla Spagna, le nostre imprese avranno un fardello enorme da portare, come se dovessero volare con il piombo sulle ali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea dell’Anci di Torino. “Noi siamo assolutamente favorevoli” al nucleare, “lo ha detto il presidente del Consiglio alla Cop, l’ho detto ieri alla riunione delle tre grandi Confindustrie a Parigi. Noi siamo per il nucleare di ultima generazione, il ministro Pichetto sta lavorando molto bene in questa direzione Siamo in perfetta sintonia con la tassonomia europea, che vede l’ energia nucleare come energia pulita”.

