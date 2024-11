Italia quarta in Europa per case tabacco-free

MeteoWeb

Un’importante indagine pubblicata su ERJ Open Research ha rivelato che l’Italia si colloca al quarto posto tra i paesi europei per la percentuale di abitazioni dove non è consentito fumare. Questo dato posiziona il nostro Paese dietro l’Inghilterra, l’Irlanda e la Lettonia, che guidano la classifica. Tra i 12 paesi analizzati, la Grecia si è piazzata ultima, con il fumo consentito in oltre la metà delle case, mentre in Romania, Bulgaria e Spagna più di quattro abitazioni su dieci ammettono il consumo di tabacco.

I ricercatori sottolineano che, sebbene la percentuale di case senza fumo sia in crescita, il progresso rimane lento. “Sono necessari ulteriori sforzi per proteggere bambini e adulti dagli effetti sulla salute derivanti dal fumo passivo in casa”, si legge nello studio.

Olena Tigova, autrice della ricerca e membro della Tobacco Control Unit del Catalan Institute of Oncology di Barcellona, ha spiegato: “L’esposizione al fumo passivo, in qualsiasi contesto, è dannosa sia per gli adulti che per i bambini. Dal 2004, molti paesi europei hanno introdotto normative antifumo nei luoghi pubblici. Tuttavia, gli ambienti privati, in particolare le case, rimangono luoghi comuni per il fumo e l’esposizione al fumo di tabacco. Con questa ricerca, abbiamo voluto esaminare le regole sul fumo domestico nella popolazione generale in Europa. Sebbene siano state condotte alcune indagini nazionali, non vi è stata alcuna indagine multinazionale in Europa dal 2010“.

La ricerca ha coinvolto circa 1.000 persone per ciascuno dei 12 paesi, con un totale di 11.734 partecipanti. Gli intervistati, selezionati per rappresentare la popolazione di ogni nazione, sono stati sottoposti a colloqui diretti tra il 2017 e il 2018. Una delle domande principali verteva sul consentire o meno il fumo in casa e sull’eventuale presenza di restrizioni.

I risultati sottolineano l’importanza di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli del fumo passivo, soprattutto negli spazi privati, dove le normative non possono raggiungere direttamente le persone.

