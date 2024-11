La sfida internazionale dell’Italia: torna il Forum Mondiale Ocse sul Benessere

MeteoWeb

“Dashboard, set di indicatori, indici compositi e conti nazionali. L’obiettivo è sempre lo stesso: andare oltre il Pil per misurare il progresso delle società. L’Italia fa da capofila nella sfida internazionale: nell’ambito della presidenza del G7, ha scelto di ospitare da oggi fino al 6 novembre il 7° Forum Mondiale Ocse sul Benessere, che torna nel nostro Paese dopo essere nato a Palermo nel lontano 2004, vent’anni fa Organizzato insieme a Istat, ministero dell’Economia e delle finanze e Banca d’Italia, il Forum – che per la prima volta si tiene nel contesto del G7 – ha l’obiettivo dichiarato di creare un tavolo di lavoro per l’integrazione degli indicatori di benessere nelle politiche economiche: una decisione che testimonia la volontà delle grandi potenze finanziarie del mondo di riconoscere la valenza strategica della sfida.

Proprio mentre i Paesi europei (quasi tutti) affrontano la frenata in corso del Pil, recenti statistiche Eurostat certificano il calo del reddito disponibile lordo delle famiglie, inferiore di oltre sei punti percentuali rispetto a quello del 2008. Si tratta di due indicatori statistici, Pil e reddito disponibile, capacità di misurare in modo differente “lo stato di salute” della società: da un lato la ricchezza prodotta in termini di beni e servizi, dall’altro la capacità di spesa che mette al centro le famiglie. È solo un esempio di come sia complesso individuare la misurazione “più corretta” per valutare il progresso e il suo impatto sulla società”, si legge su Il Sole 24 Ore. “Oggi due terzi dei membri Ocse, circa 30 Paesi, hanno introdotto metriche del benessere nelle proprie politiche economiche, con diversi approcci e intensità: nella programmazione di bilancio, in altre forme di regolazione della legislazione oppure per l’analisi dell’impatto delle policy”.

Il “benessere digitale”

“Lo sviluppo straordinario della statistica e la crescente disponibilità di dati ha reso evidente che il superamento del Pil non può che passare attraverso metriche multidimensionali degli ultimi anni hanno rallentato la corsa politica verso un nuovo paradigma ma, allo stesso tempo, hanno reso evidente che il Pil non può essere l’unica metrica”, aggiunge Giovannini. “Durante il Forum l’Osce presenterà un nuovo laboratorio sul “benessere digitale” per la misurazione dell’impatto dell’intelligenza artificiale. Nel 2025 il dilemma delle misurazioni del benessere attraverserà due snodi cruciali. L’Onu, come previsto dal Patto per il futuro siglato durante il Summit dello scorso 22 e 23 settembre a New York, istituirà un gruppo di lavoro che entro un anno dovrà definire una selezione – relativamente piccola – di indicatori in grado di misurare il benessere e la sostenibilità, per superare il Pil come unico parametro del progresso umano.

Entro febbraio verrà rilasciato il nuovo Sistema di Conti Nazionali, adottato per la prima volta nel 1968 in ambito Onu e aggiornato ogni 15 anni per standardizzare (e confrontare tra loro) i sistemi di contabilità nazionale dei diversi Paesi. Passi cruciali per far convergere gli sforzi fatti finora”, continua il giornale.

