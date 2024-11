Juventus, una collaborazione “cosmica”: presentata la nuova collezione ispirata alla NASA | FOTO

MeteoWeb

Adidas ha lanciato oggi una nuova collezione lifestyle ”NASA-themed” per Juventus, unendo tre dei nomi più prestigiosi dello sport, della moda e della scienza. La collaborazione “cosmica” rappresenta un’evoluzione del concetto di viaggio nello spazio già proposto nelle divise da partita di questa stagione. La nuova collezione comprende una maglia LFSTLR e un bomber reversibile, oltre a una t-shirt e una tuta intera. Celebrando le missioni lunari, simbolo per eccellenza di uno Spirito pionieristico, la maglia LFSTLR è decorata con una stampa riflettente all-over che evoca l’inconfondibile paesaggio della superficie lunare, arricchita sul davanti con un logo stampato ad alta densità. A completare il tutto, un colletto stagionale a girocollo bianco e nero e le tre strisce adidas, anch’esse in bianco e nero, che corrono lungo le spalle della maglia. Ispirandosi ai lati chiaro e scuro della luna, il bomber reversibile presenta due look distintivi che ricordano i viaggi spaziali.

Ogni lato presenta un logo premium, insieme a toppe rimovibili con le bandiere di Italia e Stati Uniti. I calciatori della Juventus indosseranno le giacche sul campo durante l’inno pre-partita in occasione del match casalingo del 9 novembre nel derby contro il Torino. Per celebrare la collezione, adidas ha pubblicato un cortometraggio dal titolo “Let the Stars Guide Us” che segue un astronauta solitario attraverso Torino in un viaggio di scoperta e trionfo, guidato dalle stelle del calcio. La collezione a tema Nasa realizzata da adidas e Juventus è disponibile da oggi presso i punti vendita Juventus Store, in negozi adidas selezionati e online su adidas.it.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.