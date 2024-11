Kazakistan, 11 miliardi di metri cubi di acqua d’irrigazione dal fiume Syr Darya

MeteoWeb

A partire dall’aprile del 2025 il Kazakistan si garantirà una fornitura di circa 11 miliardi di metri cubi di acqua d’irrigazione proveniente dal fiume Syr Darya grazie a un accordo con i governi degli altri Paesi della regione centrasiatica: Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan e Uzbekistan. Lo ha reso noto il ministro delle Risorse idriche e dell’Irrigazione di Astana, Nurzhan Nurzhigitov, che ha negoziato l’intesa in occasione dell’87° incontro della Commissione interstatale per il coordinamento della gestione idrica, tenuto la scorsa settimana ad Ashgabat, in Turkmenistan.

Le forniture d’acqua dovrebbero iniziare a riempire la riserva di Shardara, nel sud del Kazakistan, a partire dal prossimo primo aprile, garantendo l’acqua necessaria alla stagione d’irrigazione 2025. “Quest’anno, grazie ai negoziati e alle azioni congiunte, possiamo assicurare l’effettiva distribuzione dell’acqua del bacino del fiume Syr Darya Sono stati attuati secondo il Kirghizistan nel settore dell’acqua e dell’energia e misure per coordinare il modello operativo della riserva Bokhri-Tojik in. Tagikistan durante la prossima stagione”, ha sottolineato Nurzhigitov.

