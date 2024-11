L’inquinamento accelera le malattie del cuore e moltiplica i rischi di morte: lo studio

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports rivela preoccupanti connessioni tra l’inquinamento atmosferico e l’aumento del rischio di multimorbilità cardiometabolica (CM) e mortalità. Condotto da un team di ricercatori guidato da Liang Xia, Shan Zhou, Liyuan Han e Weifeng Sun, lo studio esplora in dettaglio come l’esposizione a un mix di inquinanti ambientali possa influire sulla nostra salute, sottolineando la necessità urgente di interventi politici e sanitari. Vediamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa ricerca.

Un approccio innovativo: punteggio di inquinamento atmosferico e rischio genetico

I ricercatori hanno analizzato l’associazione tra l’esposizione combinata a cinque inquinanti atmosferici e la progressione delle malattie cardiometaboliche. Tra questi inquinanti figurano il particolato fine (PM2.5), il biossido di azoto (NO₂), l’ozono (O₃), il monossido di carbonio (CO) e il biossido di zolfo (SO₂). Per quantificare l’esposizione complessiva, è stato calcolato un punteggio di inquinamento atmosferico, che ha permesso di considerare l’effetto congiunto degli inquinanti anziché valutarli singolarmente.

Un ulteriore elemento di novità è l’uso del punteggio di rischio genetico (GRS), che misura la predisposizione genetica degli individui alle malattie cardiovascolari (CVD) e alle malattie coronariche (CHD). Questa combinazione di fattori ambientali e genetici rappresenta un passo avanti nella comprensione del rischio complessivo di sviluppare patologie cardiometaboliche.

Multimorbilità cardiometabolica: una nuova sfida sanitaria

La multimorbilità cardiometabolica (CM) è stata definita come la presenza di almeno due malattie croniche legate al metabolismo e al cuore, come diabete, ipertensione, obesità e malattie coronariche. Si tratta di una condizione complessa e in rapida crescita, considerata una delle sfide principali per i sistemi sanitari globali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già evidenziato come l’inquinamento atmosferico sia uno dei principali fattori di rischio per le malattie non trasmissibili, ma questo studio fornisce nuove prove sul legame diretto tra esposizione combinata agli inquinanti e la progressione delle patologie cardiometaboliche.

L’importanza del modello di regressione multistato

Per analizzare i dati, i ricercatori hanno utilizzato un modello di regressione multistato, una tecnica statistica avanzata che permette di valutare l’effetto dell’esposizione agli inquinanti sulla progressione delle malattie attraverso diversi stadi. Questo approccio ha permesso di esaminare non solo il rischio di sviluppare malattie cardiometaboliche, ma anche la probabilità di transizione da uno stadio di salute iniziale a uno di multimorbilità e, infine, al decesso.

I risultati mostrano chiaramente che un punteggio di inquinamento atmosferico più elevato è associato a un rischio maggiore di passare da uno stato di salute basale a una condizione di malattia cardiometabolica, seguita dalla progressione verso la multimorbilità e, infine, dalla morte. Questa relazione si è dimostrata dose-dipendente, indicando che livelli crescenti di esposizione agli inquinanti aumentano proporzionalmente il rischio.

Il ruolo del rischio genetico: una combinazione pericolosa

Un altro aspetto chiave dello studio è l’interazione tra il punteggio di inquinamento atmosferico e il rischio genetico. Gli individui con un GRS elevato per CVD o CHD mostrano una maggiore suscettibilità alla multimorbilità cardiometabolica quando esposti a livelli alti di inquinamento atmosferico. In altre parole, coloro che sono geneticamente predisposti a malattie cardiache sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dell’inquinamento, suggerendo che la combinazione di fattori ambientali e genetici possa amplificare il rischio di sviluppare patologie gravi.

Questa scoperta ha implicazioni rilevanti per la salute pubblica, poiché indica che interventi mirati per ridurre l’inquinamento potrebbero essere particolarmente efficaci per proteggere i gruppi a rischio genetico elevato.

Le implicazioni per la politica sanitaria: un’emergenza globale

I risultati di questo studio sono un monito per i decisori politici e i professionisti della sanità pubblica. L’inquinamento atmosferico è una crisi silenziosa che colpisce miliardi di persone in tutto il mondo, e i suoi effetti sulla salute sono più gravi di quanto si pensasse in precedenza. La relazione dose-dipendente tra esposizione agli inquinanti e rischio di multimorbilità e mortalità suggerisce che anche piccoli miglioramenti nella qualità dell’aria potrebbero portare a significative riduzioni nella prevalenza di malattie cardiometaboliche.

I ricercatori sottolineano l’importanza di politiche ambientali più rigorose e di interventi sanitari mirati per ridurre l’esposizione agli inquinanti, specialmente in aree urbane ad alta densità abitativa, dove i livelli di inquinamento sono tipicamente più elevati. Allo stesso tempo, una maggiore attenzione alla predisposizione genetica potrebbe aiutare a identificare e proteggere i gruppi di popolazione più vulnerabili.

Questi risultati sollecitano interventi urgenti per migliorare la qualità dell’aria e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare quelle con una predisposizione genetica elevata. È necessario che i governi, le organizzazioni sanitarie e la comunità scientifica collaborino per implementare strategie efficaci e basate sull’evidenza per ridurre l’inquinamento atmosferico e mitigare i suoi devastanti effetti sulla salute umana.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico stanno raggiungendo livelli senza precedenti, questo studio rappresenta un appello alla responsabilità collettiva per salvaguardare il benessere delle generazioni presenti e future.

