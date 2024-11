La cometa Tsuchinshan-Atlas sulle Dolomiti: la foto del giorno della NASA

MeteoWeb

La cometa Tsuchinshan-Atlas è protagonista del cielo delle Dolomiti in un eccezionale scatto di Alessandra Masi, scelto come foto astronomica del giorno della NASA (APOD). La cometa è ora diretta verso il Sistema Solare esterno. L’enorme palla di neve polverosa ha dato spettacolo durante il suo viaggio vicino al Sole, dando vita a molte immagini impressionanti dal pianeta Terra durante il mese di ottobre. La foto a corredo dell’articolo è stata scattata a metà ottobre e mostra una caratteristica visiva distintiva della cometa: la sua impressionante anti-coda. L’immagine cattura la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) con code di polvere e ioni incredibilmente lunghe che puntano verso l’alto e lontano dal Sole, mentre la forte anti-coda, composta da particelle di polvere più massicce, segue la cometa e punta verso il basso e (quasi) verso il Sole appena tramontato, spiega la NASA nella pagina dedicata. In primo piano c’è Tai di Cadore, con le imponenti montagne dolomitiche sullo sfondo.

