La Corea del Nord presenta il nuovo ICBM Hwasong-19 | VIDEO

La Corea del Nord ha rivelato le immagini di un missile balistico intercontinentale a combustibile solido chiamato “Hwasong-19“. Questo missile è in grado di raggiungere un’altitudine record di 7.687,5 km e vanta una gittata di oltre 1.000 km.

L’innovativa gittata dell’Hwasong-19 ha sollevato preoccupazioni tra i suoi rivali regionali e internazionali, in particolare Corea del Sud e Stati Uniti, che ora si trovano nel raggio d’azione del missile. Diverse nazioni della regione, tra cui Giappone e Corea del Sud, hanno confermato il successo del test, segnalando che il missile ha effettuato un volo di 85 minuti, un record per i missili nordcoreani.



Secondo Reuters, il test è stato condotto a pochi giorni dalle elezioni statunitensi, fungendo da monito per gli americani e i loro alleati a non provocare la nazione asiatica. I funzionari coreani hanno descritto il missile come “la più grande arma strategica“, suggerendo che sarà impiegato come deterrente nei confronti dei rivali.

Sebbene permangano dubbi riguardo alla capacità della Corea del Nord di guidare un missile di tale portata e di proteggere una testata nucleare durante il rientro nell’atmosfera, l’Hwasong-19, insieme ad altri ICBM recenti della Corea del Nord, ha dimostrato di avere la capacità di colpire quasi qualsiasi obiettivo negli Stati Uniti.

