La disparità di genere minaccia gli esiti della COP29

MeteoWeb

La gestione del cambiamento climatico rischia di ignorare l’impatto devastante che ha sulle donne, sulle ragazze e su persone di genere diverso, avvertendo un nuovo studio pubblicato su Lancet Planetary Health. La ricerca, firmata da un team internazionale di esperti, evidenzia come la disparità di genere all’interno degli organi politici e tecnici delle conferenze sul clima possa compromettere la comprensione e la risposta ai danni che il cambiamento climatico infligge a specifici gruppi vulnerabili. “I paesi devono fare di più per garantire l’equità di genere all’interno delle loro delegazioni alle conferenze sul clima e per assicurarsi che le strategie climatiche affrontino i rischi specifici di genere e le loro cause profonde“, affermano i ricercatori, invitando i governi a intraprendere un impegno più deciso.

La preoccupazione per la rappresentanza di genere si è riaccesa in vista della COP29, quando è emerso che nel comitato organizzatore, composto da 28 uomini e nessuna donna, non era stata presa in considerazione la parità di genere. Questo è stato solo l’ultimo esempio di come i cambiamenti climatici, dalle inondazioni alle siccità, dallo scioglimento dei ghiacci all’innalzamento del livello del mare, colpiscano in modo sproporzionato le popolazioni emarginate, in particolare quelle che vivono in contesti di povertà. Nonostante le differenze locali legate alla classe, etnia, età, capacità e orientamento sessuale, è innegabile che donne, ragazze e minoranze di genere siano tra i più vulnerabili agli effetti dei disastri climatici. Ad esempio, molte donne in paesi poveri non possiedono terreni o risorse che le possano sostenere dopo un disastro e non hanno il controllo sul reddito o sull’accesso alle informazioni, risultando quindi maggiormente esposte ai danni sia immediati che a lungo termine del cambiamento climatico. Inoltre, sono più a rischio per le minacce alla salute legate al clima, come dimostrato da numerosi studi che collegano le alte temperature a esiti avversi durante il parto. Gli eventi estremi, che si prevede aumenteranno di frequenza e intensità, hanno anche un grave impatto sul benessere sociale, fisico e psicologico delle donne.

Numerosi studi evidenziano che la violenza di genere aumenta durante o dopo eventi estremi, spesso a causa di fattori come l’instabilità economica, l’insicurezza alimentare e lo stress mentale. Il dott. Kim Robin van Daalen, ex Gates Cambridge Scholar presso la Cardiovascular Epidemiology Unit dell’Università di Cambridge, ha affermato: “Dato quanto sproporzionatamente il cambiamento climatico colpisce donne, ragazze e minoranze di genere, una situazione che probabilmente peggiorerà, dobbiamo garantire che le loro voci siano ascoltate e significativamente incluse nelle discussioni su come rispondere a questa urgente crisi climatica. Al momento, ciò non sta accadendo nemmeno lontanamente al livello di cui si avrebbe bisogno“.

Il team di ricercatori ha esaminato l’inclusione del genere e della salute nelle decisioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) dal 1995 al 2023, rilevando che i progressi sono stati lenti. “L’enfasi rimane principalmente sul raggiungimento di un ‘equilibrio numerico’ di genere nella governance del clima, rispetto all’esplorazione di rischi e vulnerabilità specifici di genere“, affermano gli studiosi, avvertendo che la questione è stata finora affrontata in modo superficiale, senza un impegno adeguato a risolvere le problematiche sottostanti. Inoltre, non è stato dato sufficiente rilievo al ruolo del cambiamento climatico nell’aggravare gli impatti di genere sulla salute, tra cui la violenza di genere e la salvaguardia della salute riproduttiva.

Nonostante i passi avanti, i numeri parlano chiaro. Alla COP28, quasi tre quarti (73%) delle delegazioni erano ancora composte principalmente da uomini, e solo poco più di una su sei (16%) ha raggiunto una parità di genere (vale a dire, con una rappresentanza femminile compresa tra il 45% e il 55%). La parità di genere è stata raggiunta solo nel raggruppamento ONU “Europa occidentale e altri“, che include anche Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Se le tendenze attuali dovessero continuare, si prevede che diversi paesi, in particolare nelle regioni Asia-Pacifico e Africa, impiegheranno almeno un decennio dalla COP28 per raggiungere la parità di genere nelle loro delegazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.