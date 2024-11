Dalla pianificazione alla realtà: come la forma delle città influisce sulle emissioni di CO₂

MeteoWeb

Il framework LCZ rappresenta un sistema universale per la classificazione delle forme urbane, impiegato con successo per analizzare gli effetti delle isole di calore nelle città. In questo studio, il team di ricerca ha applicato tale framework per classificare le forme urbane di Baltimora, Indianapolis e Los Angeles, utilizzando metodi di telerilevamento, come i dati provenienti da immagini satellitari. Le tre città selezionate per l’analisi presentano differenze significative in termini di clima e densità abitativa.

Los Angeles è caratterizzata da un clima caldo e secco, con poche variazioni termiche; Indianapolis presenta un clima freddo e umido, mentre Baltimora ha un clima misto e umido. Tra le tre, Baltimora ha la densità di popolazione più elevata, mentre Los Angeles e Indianapolis mostrano densità abitativa simili. Tuttavia, Los Angeles si estende su un’area notevolmente più ampia rispetto a Indianapolis. Le variabili contrastanti delle tre città sono state selezionate strategicamente per verificare se le differenze nella classificazione LCZ potessero spiegare le discrepanze nelle emissioni di CO₂ nel corso dell’anno o nelle singole stagioni, tenendo conto di densità di popolazione e clima.

Le emissioni di CO₂ sono state calcolate utilizzando i dati del progetto “Hestia“, che quantifica la quantità di CO₂ emessa da combustibili fossili a livello di strada e di edificio, su base oraria. Sebbene lo studio abbia fornito nuove intuizioni riguardo all’impatto delle forme urbane sulle emissioni di CO₂, le generalizzazioni tra le città sono state limitate. “I risultati dimostrano che la relazione tra forma urbana ed emissioni di CO₂ è complessa e dinamica. I modelli potrebbero variare a seconda del contesto e di fattori come condizioni climatiche, dimensioni e funzione della città. I modelli osservati in una specifica città non possono necessariamente essere applicati ad altre città. Ciò implica che non è possibile adottare approcci unici per tutte le situazioni nella definizione di forme urbane ottimizzate“, ha dichiarato Sharifi.

È fondamentale notare che lo studio ha evidenziato l’importanza degli spazi aperti, come piazze e larghi, oltre a quelli verdi. “Senza una pianificazione intelligente e adeguata degli spazi aperti e verdi, lo sviluppo urbano compatto avrà una capacità limitata di mitigare le emissioni urbane di CO₂“, ha aggiunto Sharifi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.