La Libia punta a diventare un partner energetico affidabile per l’Europa

La Libia ha annunciato l’intenzione di incrementare le esportazioni di gas naturale e di elettricità verso l’Europa. Il Ministro del Petrolio e del Gas libico, Khalifa Abdel Sadik, ha rivelato questa strategia durante il suo intervento all’Istanbul Energy Forum, come riportato dal portale Libya Review.

“Miriamo ad aumentare il volume delle esportazioni di gas naturale“, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che il Paese aspira a diventare un “partner energetico affidabile per l’Europa“. La Libia, grazie alla sua posizione strategica nel Nord Africa, intende sfruttare appieno la sua vicinanza geografica per diversificare le esportazioni energetiche.

Nonostante il petrolio rimanga al centro dell’economia libica, Abdel Sadik ha sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente i progetti legati al gas naturale, in modo da rispondere alla crescente domanda globale di fonti di energia più sostenibili. “La Libia è rientrata con successo nei mercati europei ed è sulla buona strada per completare importanti progetti energetici“, ha affermato il ministro.

Attualmente, il Paese ha già avviato esportazioni di elettricità su scala limitata, ma sono in corso piani per un’espansione significativa. Sadik ha inoltre rivolto un appello agli investitori internazionali, invitandoli a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture energetiche necessarie per concretizzare questa visione. Il ministro ha poi sottolineato che le nuove iniziative libiche sono allineate alle tendenze globali verso la sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio.

Grazie a queste strategie, la Libia ambisce non solo a rafforzare il suo ruolo nei mercati energetici globali, ma anche a contribuire alla transizione energetica europea verso fonti più pulite e sostenibili.

