Paura a La Paz: frana travolge 40 case, una bambina dispersa e zona in emergenza totale | VIDEO

Una frana causata da forti piogge si è abbattuta su circa 40 case in un quartiere di La Paz, in Bolivia. Una bambina di 5 anni è stata spazzata via dal fango e risulta dispersa, mentre altre 6 persone sono state soccorse coperte di fango e in ipotermia. Intanto la zona rimane in stato di emergenza e senza elettricità. Tre giorni fa il Servizio nazionale di meteorologia e idrologia aveva dichiarato un’allerta arancione per il maltempo prevedendo una possibilità di straripamento dei fiumi che scorrono sotto le strade della città.

In La Paz, Bolivia, heavy rains on Saturday night caused the Pasajahuira River to overflow, flooding the Bajo Llojeta neighbourhood and trapping residents in their homes. At least 26 people were injured, over 40 houses damaged, and many had to escape through rooftops due to deep… pic.twitter.com/8tDLMWhoF3

