La principessa Kate partecipa al suo primo evento ufficiale dopo la chemio

La principessa Catherine ha partecipato oggi al suo primo evento ufficiale dopo aver completato il trattamento di chemioterapia. Accanto al marito, il principe William, Kate ha preso parte al concerto commemorativo del Festival of Remembrance, tenutosi presso la Royal Albert Hall di Londra. L’evento musicale è una delle occasioni più significative del calendario reale, che culminerà domani nella solenne cerimonia al Cenotafio, in onore dei caduti della Gran Bretagna.

Durante il concerto, Kate ha mostrato segni di recupero, sorridendo e applaudendo mentre si trovava accanto al principe William. Entrambi sono stati raggiunti dal re Carlo III, che è ancora in corso di trattamento per il suo cancro. Buckingham Palace aveva annunciato a febbraio che al re, 75 anni, era stato diagnosticato un cancro non specificato, motivo per cui si sarebbe ritirato dalla vita pubblica per sottoporsi alle necessarie cure.

Solo un mese dopo, la principessa Kate, 42 anni, aveva rivelato pubblicamente di aver ricevuto la stessa diagnosi e di essere in trattamento con chemioterapia.

Il sostegno di Kate alla causa della memoria nazionale è stato visibile oggi, in quello che rappresenta un passo significativo nel suo percorso di guarigione.

