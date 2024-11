La rivoluzione degli olobionti: dal corpo umano all’ambiente

MeteoWeb

Il mondo scientifico è in fermento con la nascita di una nuova visione della biologia, quella degli olobionti, che promette di trasformare non solo la nostra comprensione della salute umana, ma anche quella degli ecosistemi e dell’ambiente. Invece di trattare piante, animali e esseri umani come entità separate, ora si propongono come sistemi complessi, frutto di un’interazione sinergica tra le cellule dell’organismo ospite e i microrganismi che coabitano al suo interno. Questo approccio innovativo, che pone l’accento sul microbioma, potrebbe rivoluzionare sia il modo in cui affrontiamo le malattie, sia la gestione degli ecosistemi naturali.

La rivoluzione degli olobionti

Il concetto di olobionti è stato approfondito da uno studio pubblicato sulla rivista Science, condotto dall’Holobiont Biology Network, un consorzio internazionale che riunisce ricercatori da alcune delle università più prestigiose del mondo, come la Penn State University, l’Università di Copenhagen e l’Università di Padova. Questo studio fornisce nuove prospettive per comprendere come la salute e la resilienza degli ecosistemi dipendano da “complesse interazioni biologiche“.

Maria Elena Martino, co-autrice dello studio e docente del Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova, spiega che la biologia degli olobionti “ci permette di capire meglio l’interdipendenza tra l’ospite e il suo microbioma“. La professoressa Martino continua, sottolineando che questa nuova visione offre “una visione innovativa su come la salute e la resilienza degli ecosistemi dipendano da complesse interazioni biologiche.”

Nel campo della salute umana, il concetto di olobionte sta già mostrando promettenti applicazioni. “Studiare il genoma umano insieme al microbioma intestinale permette di predire più efficacemente diversi tratti come il rischio di cancro al colon, l’insorgenza di malattie metaboliche o caratteristiche fisiche come il girovita“, afferma Martino. Ma questa nuova ottica scientifica non si limita solo alla salute umana. Secondo la ricercatrice, essa apre anche nuove strade per “la conservazione della biodiversità, la salute ambientale e la sostenibilità agroecologica“.

Un esempio di questa applicazione è nel campo della conservazione della biodiversità. Martino racconta che “si stanno sviluppando strategie globali per le barriere coralline che prevedono la diffusione di batteri probiotici capaci di proteggere i coralli e gli ecosistemi dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, contribuendo a invertire il fenomeno dello sbiancamento e la perdita di biodiversità“. L’uso dei microbiomi benefici non si limita alla medicina, ma trova applicazione anche in agricoltura e nella protezione dell’ambiente, aprendo la porta a un futuro in cui la simbiosi tra uomo, natura e microrganismi diventa centrale per la salvaguardia del nostro pianeta.

Questo nuovo paradigma degli olobionti potrebbe essere una delle chiavi per risolvere le sfide più urgenti del nostro tempo, dalla salute alla sostenibilità ambientale, mettendo in luce l’importanza delle interazioni biologiche nel mantenimento dell’equilibrio naturale.

