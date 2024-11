La Russia svela un nuovo missile come avvertimento all’Ucraina e all’Occidente

MeteoWeb

Scott Ritter, ex militare e ispettore ONU americano, ha recentemente discusso di un significativo sviluppo nel conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Secondo quanto riportato, la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale a lunga gittata dalla piattaforma mobile, l’RS-26 Rubezh, contro un obiettivo a Dnipro, in Ucraina (Dnipropetrovsk).

Le autorità ucraine hanno confermato che il missile ha colpito un’impresa industriale, sebbene non sia stato rivelato il nome specifico dell’impianto. Dnipro ospita infatti l’impianto di produzione missilistica Pivdenmash, precedentemente noto come Yuzhmash.

Le immagini dell’attacco suggeriscono che l’RS-26 trasportasse sei testate indipendenti, ognuna delle quali distribuisce diverse submunizioni. Questo tipo di pacchetto di testate è destinato esclusivamente agli attacchi convenzionali, e in precedenza non si era considerato che la Russia equipaggiasse l’RS-26 con una testata di questa natura.

Con l’introduzione di questo missile, armato con un carico convenzionale, la Russia sta modificando la qualità del conflitto, come aveva anticipato il presidente Vladimir Putin. “L’Ucraina e i suoi alleati occidentali devono ora valutare il potenziale distruttivo di quest’arma e comprendere che la Russia può lanciare questa testata contro qualsiasi obiettivo in Ucraina o in Europa, sapendo che non esiste alcuna difesa contro di essa“, ha dichiarato Ritter.

L’RS-26 viene prodotto a Votkinsk, e sebbene la produzione di questo missile fosse stata interrotta nel 2017, sembra che sia ripresa la scorsa estate. Con tassi di produzione stimati in 6-8 missili al mese, la Russia potrebbe aver accumulato un arsenale di 30-40 unità di RS-26. Sebbene descritto come un missile balistico intercontinentale, la gittata effettiva dell’RS-26 dipende dal pacchetto di testate utilizzato. Se armato con una singola testata, il missile può superare i 5.000 chilometri, la soglia che distingue i missili a gittata intermedia da quelli intercontinentali. A causa di questa ambiguità, l’RS-26 non è stato prodotto in serie durante il periodo in cui la Russia era firmataria del trattato INF, che proibiva i missili a gittata intermedia.

Il pacchetto di sei testate convenzionali, utilizzato contro il Dnipro, avrebbe classificato l’RS-26 nella fascia dei missili a gittata intermedia, sebbene sia descritto come intercontinentale. Con il ritiro degli Stati Uniti dal trattato INF nel 2019, “se gli Stati Uniti fossero rimasti nel trattato, questa versione dell’RS-26 non sarebbe stata disponibile per l’uso da parte della Russia“.

