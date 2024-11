In arrivo il ponte del futuro: la Società Stretto di Messina S.p.A. tra i finalisti del BIM&Digital Award 2024

MeteoWeb

La Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, è stata selezionata come finalista del BIM&Digital Award 2024 nella categoria “PA e Digitalizzazione“. Questo riconoscimento evidenzia l’impegno della società nell’adozione di tecnologie digitali avanzate per la gestione e la realizzazione di grandi opere infrastrutturali.

Il BIM&Digital Award, giunto alla sua ottava edizione, promuove l’innovazione digitale nel settore delle costruzioni, premiando progetti e iniziative che utilizzano il Building Information Modeling (BIM) e altre tecnologie digitali per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi edilizi. La categoria “PA e Digitalizzazione” è dedicata alle pubbliche amministrazioni che hanno sviluppato e applicato processi di dematerializzazione dei procedimenti tecnico-amministrativi nel settore delle costruzioni attraverso l’uso di tecnologie digitali.

La selezione dei finalisti è stata effettuata da una giuria composta da esperti del settore, tra cui l’Arch. Fabiana Raco, Coordinatore Tecnico del Laboratorio TekneHub presso il Tecnopolo Università di Ferrara, e l’Ing. Cinzia Gatto, Strategy Information Management and Regulation Analysis, BIM e Asset Management presso Italferr S.p.A.

01 BUILDING

La cerimonia di premiazione si terrà il 6 dicembre presso il Tecnopolo Bologna CNR, dove saranno annunciati i vincitori delle diverse categorie. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza dell’adozione di soluzioni digitali nel settore delle costruzioni e il ruolo delle pubbliche amministrazioni nel promuovere l’innovazione tecnologica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.