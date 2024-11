Basta catastrofismo: la Terra può ospitare 100 miliardi di esseri umani in benessere, e chi ha creduto al “collasso” oggi si pente

MeteoWeb

Nel dibattito pubblico sulla crescita della popolazione mondiale, è facile cadere nella trappola del catastrofismo, dove la paura della sovrappopolazione e la minaccia del collasso ambientale dominano le narrazioni. “Non ci sono abbastanza risorse“, “l’ambiente non sopravviverà“, “la Terra è già sovraccarica e stiamo conducendo la nostra specie verso l’estinzione“. Ma cosa succederebbe se ci allontanassimo da questa visione apocalittica e guardassimo la realtà con una lente scientifica? È possibile che la Terra possa ospitare 100 miliardi di esseri umani? E se sì, come? In questo articolo, esploreremo non solo le sfide di una popolazione mondiale che supera i 10 miliardi, ma anche le soluzioni innovative che la scienza e la tecnologia ci offrono per rendere questa visione una realtà sostenibile.

La crescita della popolazione mondiale: una panoramica

Oggi la popolazione mondiale è di circa 8 miliardi, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, raggiungerà un picco di circa 10 miliardi entro il 2080. Questa stima, tuttavia, è spesso riveduta al ribasso, come già accaduto in passato. Infatti, le previsioni demografiche sono regolarmente corrette a causa di un fenomeno che molti non si aspettavano: il calo delle nascite. Molti paesi, specialmente nelle economie avanzate, stanno vivendo un netto calo della natalità, il che porta a rivedere le proiezioni iniziali di crescita. A livello globale, il numero di bambini per donna è diminuito, e non c’è segno che questa tendenza stia rallentando.

Molti esperti ritengono che, anziché preoccuparci di una crescita incontrollata, dovremmo concentrarci su come gestire meglio una popolazione stabile o in leggera crescita, sfruttando le risorse in modo più efficiente e affrontando le sfide ambientali con l’innovazione tecnologica. La paura della sovrappopolazione, che ha dominato la discussione negli ultimi decenni, è quindi non solo infondata, ma anche un ostacolo alla visione di un futuro prospero per l’umanità.

100 miliardi di esseri umani: come possiamo farcela?

Una delle principali preoccupazioni sollevate dalla prospettiva di una popolazione globale di 100 miliardi riguarda lo spazio. “Dove metteremo tutti questi esseri umani?“, è la domanda che più frequentemente emerge. La risposta potrebbe sorprendervi. Immaginate se la Terra avesse la stessa densità abitativa dei Paesi Bassi, uno dei paesi più densamente popolati al mondo. Con 18 milioni di persone che vivono su una superficie di circa 33.500 km², i Paesi Bassi hanno una densità di popolazione di circa 545 persone per chilometro quadrato. Se applicassimo questa densità a tutta la superficie terrestre, potremmo ospitare ben 70 miliardi di persone. E questa è solo la parte più semplice della soluzione.

I Paesi Bassi sono un esempio di come, con una pianificazione urbana intelligente, la densità di popolazione non debba per forza essere un ostacolo alla qualità della vita. Molte delle città olandesi, pur avendo una popolazione elevata, non sono affollate in modo opprimente. Amsterdam, ad esempio, è una delle città più densamente popolate del paese, ma la maggior parte degli edifici è a bassa altezza e le aree verdi sono abbondanti. Questo dimostra che con il giusto design e l’uso della tecnologia, possiamo vivere in ambienti altamente densamente popolati senza compromettere il nostro benessere.

La città del futuro: megalopoli verticali

Ovviamente, 100 miliardi di persone non vivrebbero tutte in campagna. La maggior parte sarebbe concentrata in megalopoli, città densamente popolate ma altamente funzionali. E se pensiamo a città come Hong Kong, con una densità di circa 40.000 persone per chilometro quadrato, possiamo immaginare che queste città del futuro saranno ancor più verticali. Gli edifici, che oggi raggiungono al massimo altezze di 800 metri (come il Burj Khalifa di Dubai), potrebbero superare i 2.000 metri, grazie ai progressi nelle tecnologie di costruzione e nei materiali. Ciò significherebbe che avremmo edifici più alti e più efficienti, capaci di ospitare milioni di persone, riducendo drasticamente l’uso del suolo.

Inoltre, la tecnologia ci permette già di progettare strutture che non solo sono più alte, ma anche autosufficienti. Le città verticali potrebbero essere alimentate da energie rinnovabili, come l’energia solare e eolica, e potrebbero produrre il proprio cibo attraverso fattorie verticali e sistemi di riciclaggio avanzati. Con la giusta tecnologia, potremmo costruire una Terra che ospita una popolazione enorme, senza sacrificare la natura.

Acqua: una risorsa abbondante

Una delle principali preoccupazioni per una popolazione di 100 miliardi è la disponibilità di acqua dolce. Oggi, il 70% della superficie terrestre è coperto da acqua, ma solo il 2,5% di questa è dolce. Le risorse idriche fresche sono distribuite in modo disomogeneo, e molte falde acquifere sono già in esaurimento. Tuttavia, la soluzione a questo problema esiste e si chiama desalinizzazione.

La tecnologia di desalinizzazione è già in uso, anche se con costi ancora relativamente alti. Attualmente, il costo medio di desalinizzazione è di circa 0,40 dollari per tonnellata, ma questo è destinato a diminuire grazie ai progressi tecnologici. Con una maggiore efficienza nella desalinizzazione, l’acqua salata proveniente dai mari e dagli oceani potrebbe essere trasformata in acqua potabile ed essere utilizzata per l’irrigazione e per il consumo umano. Questo processo, se utilizzato su larga scala, potrebbe fornire una risorsa idrica quasi illimitata per un mondo con 100 miliardi di persone.

Inoltre, la gestione integrata dell’acqua potrebbe ridurre significativamente gli sprechi. L’uso di tecnologie avanzate come la raccolta e il trattamento delle acque piovane, insieme a sistemi di irrigazione più efficienti, potrebbe garantire che l’acqua dolce sia distribuita in modo ottimale e che il ciclo dell’acqua sia controllato in modo sostenibile.

Nutrire 100 miliardi: l’agricoltura del futuro

L’alimentazione di una popolazione di 100 miliardi rappresenta una delle sfide più ardue, ma ancora una volta, la tecnologia offre soluzioni promettenti. La rivoluzione dell’agricoltura verticale sta già iniziando a cambiare il volto della produzione alimentare. Con la coltivazione di cibo in strutture verticali, si può aumentare notevolmente la produttività agricola senza occupare enormi quantità di terra. In paesi come i Paesi Bassi, la produttività agricola è già 100 volte superiore a quella di paesi con un clima meno favorevole come la Nigeria. E questo senza ricorrere ancora alle fattorie verticali su larga scala.

In futuro, l’intelligenza artificiale, unita all’energia solare e ad altre fonti rinnovabili, renderà ancora più efficiente la produzione alimentare. Le fattorie verticali, che oggi sono ancora un settore in fase di sviluppo, potrebbero diventare la norma, e alimentare una popolazione di 100 miliardi potrebbe non essere solo possibile, ma anche conveniente.

L’energia: il futuro delle fonti rinnovabili e nucleari

Con una popolazione che cresce esponenzialmente, la domanda di energia aumenterebbe inevitabilmente. Per soddisfare le necessità energetiche di 100 miliardi di persone, sarebbe necessario un incremento della produzione energetica di circa 120 volte rispetto ai livelli attuali. L’energia solare sarebbe una delle principali fonti, specialmente nelle aree più soleggiate come il deserto del Sahara, che riceve una quantità incredibile di energia solare ogni anno. Utilizzando tecnologie avanzate, potremmo generare energia solare a sufficienza per soddisfare le esigenze di un mondo con 100 miliardi di persone.

Tuttavia, mentre l’energia solare è promettente, non sarebbe sufficiente da sola. La fusione nucleare e le tecnologie di energia nucleare avanzate rappresentano una soluzione praticabile. L’uranio e il torio, le principali fonti di combustibile per il nucleare, sono abbondanti sulla Terra, e il nucleare è una fonte di energia relativamente pulita. Se ben gestito, il nucleare potrebbe fornire l’energia necessaria per supportare una popolazione globale di 100 miliardi.

Il riscaldamento globale: mitigazione attraverso la tecnologia

Una delle preoccupazioni più gravi sollevate dall’aumento esponenziale della popolazione è l’ulteriore riscaldamento del nostro clima. Se consumassimo 120 volte più energia di quanto facciamo oggi, è probabile che la temperatura globale aumenterebbe di circa 1°C. Sebbene questo possa sembrare significativo, non è un problema insormontabile. La tecnologia per la mitigazione del cambiamento climatico è già disponibile. Tecniche come l’iniezione di zolfo nella stratosfera per riflettere parte della luce solare, o l’uso di specchi nello spazio, potrebbero limitare l’aumento della temperatura.

Inoltre, con il progresso tecnologico, la nostra capacità di catturare e immagazzinare carbonio dall’atmosfera migliorerà, permettendoci di affrontare il riscaldamento globale in modo ancora più efficace.

Un futuro possibile e sostenibile

In definitiva, la Terra è in grado di sostenere una popolazione di 100 miliardi, se adottiamo le giuste tecnologie e soluzioni innovative. L’acqua, l’energia, il cibo e lo spazio non sono problemi insormontabili, e la tecnologia ci permette di affrontarli in modo più efficiente di quanto potremmo mai immaginare. La paura del collasso ambientale legato alla sovrappopolazione è infondata, e dovremmo concentrarci sullo sviluppo di tecnologie sostenibili per garantire un futuro prospero e vivibile per le generazioni future. La Terra può ospitare 100 miliardi di esseri umani. La domanda non è “se” possiamo farcela, ma “come” sceglieremo di farlo.

