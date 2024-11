La zanzara polare: sentinella del cambiamento climatico

MeteoWeb

Uno studio sull’evoluzione della zanzara alata antartica, un insetto che popola le regioni più estreme della Terra, potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere meglio la biodiversità nelle aree polari e per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici. Il progetto di ricerca, condotto da un team dell’Università del Cile, si concentra sull’analisi di Parochlus steinenii, la zanzara alata antartica, e sui segreti della sua evoluzione in un ambiente tanto ostile. I risultati dello studio sono stati pubblicati nella rivista Frontiers in Ecology and Evolution.

L’obiettivo principale della ricerca è esplorare come questa zanzara sia riuscita a sopravvivere e adattarsi nel corso dei millenni in uno degli ecosistemi più inospitali del pianeta. La specie è infatti distribuita solo in tre aree biogeografiche nei pressi del Polo Sud. Il profilo genetico di questa zanzara potrebbe fornire indizi fondamentali per capire come la fauna polare reagisce ai cambiamenti del clima.

A chiarire la rilevanza di questi risultati è il professor Elie Poulin, uno degli autori dello studio. “L’analisi filogeografica mostra una struttura genetica complessa e un’antica diversificazione, suggerendo che le popolazioni di questa zanzara sono riuscite a superare molteplici periodi glaciali rifugiandosi nelle aree protette del continente“, afferma Poulin. Secondo il professore, “comprendere la connettività passata e presente tra le popolazioni di zanzare alate dell’Antartide può fornire preziose informazioni su quanto la specie possa essere resiliente o ricettiva di fronte ai cambiamenti climatici in corso“.

Questa zanzara, dunque, non solo offre uno spunto per lo studio del passato climatico dell’Antartide, ma si configura anche come un “modello prezioso per anticipare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla fauna polare“, come spiega la biologa Claudia Maturana, tra le autrici della ricerca. “Studiarla – conclude – ci permette di comprendere meglio gli adattamenti evolutivi necessari per sopravvivere in ambienti estremi“.

L’indagine sulle dinamiche ecologiche di Parochlus steinenii può quindi fornire informazioni fondamentali per la conservazione della biodiversità nelle aree polari, nonché una visione chiara di come i cambiamenti climatici possano influenzare le specie che abitano queste regioni isolate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.