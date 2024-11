L’Afghanistan parteciperà alla Cop29, prima volta per i talebani

MeteoWeb

L’Afghanistan prenderà parte alla COP29, la conferenza mondiale sul clima che avrà inizio lunedì in Azerbaigian. La notizia è stata confermata dal governo di Kabul, segnando un’importante svolta nelle dinamiche internazionali legate al Paese. Si tratta della prima partecipazione ufficiale da quando i talebani sono tornati al potere nell’agosto del 2021.

“Una delegazione del governo afghano sarà a Baku“, ha dichiarato Abdul Qahar Balkhi, portavoce del ministero degli Affari Esteri. I talebani, pur non essendo riconosciuti come autorità legittime a livello internazionale, continuano a chiedere di essere inclusi nelle discussioni internazionali riguardanti il cambiamento climatico, un tema di particolare rilevanza per l’Afghanistan. Il Paese, infatti, è il sesto più vulnerabile al cambiamento climatico, una condizione che rende la sua partecipazione alla conferenza cruciale.

Nonostante le sfide diplomatiche legate alla loro leadership, i talebani hanno sottolineato l’urgenza di affrontare le questioni climatiche, che minacciano la stabilità e la sicurezza della regione. La COP29, che si terrà in un contesto globale sempre più segnato dagli impatti dei cambiamenti climatici, vedrà quindi anche la voce dell’Afghanistan, seppur in un contesto politico particolarmente complesso.

