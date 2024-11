Lanciato con successo il satellite di Telecomunicazioni Koreasat 6A

MeteoWeb

Il satellite di telecomunicazioni Koreasat 6A è stato lanciato oggi con successo, da un razzo Falcon 9 di SpaceX, dalla base di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Commissionato nel 2022 dall’operatore nazionale di telecomunicazioni satellitari della Corea del Sud KT SAT Corporation Ltd, Koreasat 6A è stato realizzato e sviluppato da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). In qualità di prime contractor, Thales Alenia Space si è occupata della realizzazione, della costruzione, dell’assemblaggio, dell’integrazione e del collaudo del satellite, oltre che della supervisione delle attività per il lancio. L’azienda, inoltre, è responsabile del posizionamento e del checkout in orbita del satellite nonché del supporto operativo nei 15 anni di vita operativa del satellite.

Costruito sulla piattaforma Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space, Koreasat 6A sostituirà il satellite Koreasat 6 attualmente in orbita, fornendo sia il servizio satellitare fisso che il servizio satellitare di trasmissione alla Corea del Sud, dal suo slot orbitale geostazionario a 116° Est.

Koreasat 6A contribuirà inoltre a migliorare l’accuratezza e l’affidabilità del posizionamento del Korea Augmentation Satellite System (KASS) grazie al suo payload SBAS (Sistema satellitare di incremento di sicurezza). Paragonabile al sistema europeo EGNOS, il KASS è stato sviluppato da Thales Alenia Space in collaborazione con l’Agenzia Spaziale coreana KARI. KASS è entrato in servizio operativo alla fine del 2023.

KASS che inizialmente era dipendente dal satellite geostazionario MEASAT-3D, ora si affiderà ai servizi di Koreasat 6A per migliorare le prestazioni di posizionamento dei sistemi di navigazione satellitare globali (GNSS) in una serie di settori, in particolare nella navigazione aerea. Questi servizi saranno estesi ad altre applicazioni come il trasporto via terra, le spedizioni e i servizi basati sulla localizzazione (LBS).

“Sono soddisfatto del lancio di successo di Koreasat 6A che da questo momento migliorerà i servizi di telecomunicazione e navigazione satellitare in Corea del Sud,” ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “I nostri team possono essere orgogliosi di questo risultato che segna una nuova milestone nella lunga collaborazione con il nostro cliente KT SAT, seguendo le orme di Koreasat 5, Koreasat 6, Koreasat 5A e Koreasat 7”.

