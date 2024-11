Nuovo lancio riuscito dal cosmodromo di Vostochny, in orbita satellite radar Kondor-FKA | FOTO

MeteoWeb

La Russia ha lanciato con successo il razzo Soyuz-2.1a dal cosmodromo di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo, posizionando il satellite radar Kondor-FKA n. 2 nell’orbita designata. Dotati di tecnologia radar avanzata, i satelliti Kondor-FKA consentono l’osservazione della Terra 24 ore su 24, in qualsiasi condizione atmosferica.

“Il 2° satellite radar Kondor-FKA ha raggiunto l’orbita! I sistemi di lancio hanno funzionato come previsto“, ha annunciato l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

A differenza dei satelliti ottici, la serie Kondor-FKA è in grado di penetrare la copertura nuvolosa e di operare nell’oscurità, il che li rende indispensabili per una serie di attività, tra cui la mappatura, il monitoraggio ambientale, l’esplorazione delle risorse naturali e la guida delle imbarcazioni attraverso rotte coperte di ghiaccio, come la rotta del Mare del Nord durante le notti polari.

La serie Kondor, sviluppata dall’ufficio di progettazione NPO Mashinostroyeniya, ha visto costanti progressi. I primi 2 satelliti sono stati lanciati nel 2013 e nel 2014, mentre Kondor-FKA No. 1 è entrato in orbita nel 2023. Altri 2 satelliti sono attualmente in costruzione, con il 3° lancio di Kondor-FKA previsto per il 2026. Ogni satellite Kondor-FKA pesa circa 1.050 kg ed ha una durata operativa di 5 anni

