L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha comunicato di aver lanciato con successo 55 satelliti in orbita, tra cui 2 satelliti privati iraniani, Kowsar e Hodhod, evidenziando il rafforzamento delle relazioni tra Mosca e Teheran. Il razzo Soyuz è partito dal cosmodromo di Vostochny. Questo lancio rappresenta un “record” per il numero di satelliti lanciati simultaneamente, secondo Roscosmos. I satelliti iraniani, secondo l’ambasciata iraniana a Mosca, segnano un passo significativo verso l’ingresso del settore privato iraniano nell’industria spaziale, con applicazioni previste in agricoltura, trasporti, ambiente e cartografia.

Negli ultimi anni, i razzi Soyuz hanno lanciato diversi satelliti per il governo iraniano, ma questo è il primo lancio per il settore privato. L’Iran sostiene che le sue attività aerospaziali sono pacifiche e rispettano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, i governi occidentali hanno espresso preoccupazione per la possibilità che le tecnologie utilizzate possano essere adattate a missili balistici capaci di trasportare testate nucleari.

