Le scimmie potrebbero parlare, ma non lo fanno: ecco perché

Le grandi scimmie, come gorilla, scimpanzé e oranghi, rappresentano un affascinante enigma evolutivo. Questi animali, che condividono con gli esseri umani una porzione significativa del DNA e capacità cognitive avanzate, sono stati a lungo al centro di studi scientifici che cercano di comprendere il confine tra l’uomo e gli altri primati. Tra le domande più affascinanti e dibattute vi è quella del linguaggio: se le scimmie possiedono le basi cognitive per parlare, perché non lo fanno?

Un recente studio pubblicato su PLOS Biology ha contribuito a gettare luce su questa questione, fornendo nuove prospettive sull’evoluzione del linguaggio umano e sulle capacità cognitive dei primati. I ricercatori hanno scoperto che le grandi scimmie sono in grado di analizzare eventi complessi, identificando un “agente” (chi compie un’azione) e un “paziente” (chi subisce l’azione), una capacità cognitiva che negli esseri umani è strettamente legata al linguaggio. Tuttavia, questa abilità, pur fondamentale, non è bastata a trasformare la loro comunicazione in un sistema simbolico e articolato come quello umano.

Lo studio: come le scimmie interpretano gli eventi

I ricercatori hanno condotto esperimenti innovativi monitorando i movimenti oculari delle grandi scimmie mentre guardavano video raffiguranti interazioni semplici, come un animale che insegue un altro o una figura che compie un’azione su un oggetto. L’analisi dei movimenti oculari ha rivelato un dato sorprendente: le scimmie spostavano lo sguardo tra l’agente e il paziente dell’azione, dimostrando di essere in grado di scomporre gli eventi in unità comprensibili.

Questa capacità di distinguere chi agisce e chi subisce è un elemento chiave del linguaggio umano. “La decomposizione degli eventi rappresenta una base cognitiva essenziale per la comprensione del linguaggio,” spiegano gli autori dello studio. “Suggerisce che questa abilità si sia evoluta prima del linguaggio articolato.”

Le basi cognitive del linguaggio: una radice comune

La capacità di analizzare gli eventi è ciò che permette agli esseri umani di comprendere relazioni complesse tra agenti, pazienti e azioni. Ad esempio, quando leggiamo o ascoltiamo una frase come “Il cane insegue il gatto“, il nostro cervello decodifica rapidamente chi sta facendo cosa e in che relazione si trovano i due soggetti. Questa abilità, come dimostra lo studio, non è esclusiva degli esseri umani, ma è presente anche nei primati non umani.

Ma allora perché il linguaggio, inteso come sistema simbolico articolato, si è sviluppato solo negli esseri umani? Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno analizzato non solo le capacità cognitive, ma anche le pressioni sociali ed evolutive che hanno influenzato le diverse specie.

L’evoluzione del linguaggio: una necessità umana

Sebbene le grandi scimmie abbiano sviluppato una comunicazione sofisticata, composta da gesti, suoni e persino un rudimentale “turno di parola” durante le interazioni, questa non si è mai trasformata in un linguaggio articolato. La chiave per comprendere questa differenza risiede nelle diverse necessità evolutive che hanno caratterizzato gli esseri umani e gli altri primati.

Gli esseri umani, vivendo in ambienti complessi e spesso ostili, hanno trovato nel linguaggio un alleato fondamentale per la cooperazione e la trasmissione di informazioni complesse. La possibilità di descrivere eventi passati, pianificare il futuro e trasmettere conoscenze attraverso le generazioni ha fornito un vantaggio competitivo decisivo.

Le scimmie, al contrario, non hanno affrontato le stesse pressioni evolutive. La loro comunicazione, per quanto elaborata, è rimasta ancorata a bisogni immediati e concreti, come segnalare pericoli, esprimere stati emotivi o coordinarsi all’interno del gruppo sociale.

La struttura cerebrale: un limite o una differenza?

Un altro fattore determinante è il cervello. Gli esseri umani possiedono un cervello significativamente più grande rispetto a quello dei primati, con aree specifiche dedicate al linguaggio, come le aree di Broca e di Wernicke. Queste regioni cerebrali, situate nel lobo frontale e temporale, sono responsabili della produzione e della comprensione del linguaggio articolato.

Anche se le scimmie condividono alcune di queste strutture, il loro cervello manca della complessità necessaria per gestire un sistema linguistico simbolico. In particolare, manca loro la capacità di integrare diverse modalità di comunicazione (gestuale, vocale e simbolica) in un unico sistema coerente.

Tuttavia, gli autori dello studio sottolineano che non bisogna interpretare questa differenza come un deficit. “La comunicazione delle scimmie non è meno sofisticata della nostra; è semplicemente diversa,” spiegano. “Ogni specie ha seguito il proprio percorso evolutivo, sviluppando strategie adattative uniche.”

Eccezioni e lezioni dal passato

Ci sono però delle eccezioni che sfidano questa visione. Esperimenti con primati addestrati, come il celebre caso di Koko, la gorilla che utilizzava il linguaggio dei segni, dimostrano che i primati possono acquisire competenze linguistiche rudimentali in contesti specifici. Tuttavia, queste competenze non emergono spontaneamente e richiedono anni di addestramento.

Questo suggerisce che il linguaggio umano non sia solo una questione di capacità cognitive, ma anche di contesto sociale ed evolutivo. Le scimmie, nel loro ambiente naturale, non hanno avuto bisogno di sviluppare un linguaggio articolato, poiché i loro sistemi di comunicazione soddisfano pienamente le esigenze quotidiane.

Implicazioni per la comprensione del linguaggio umano

Le scoperte dello studio hanno implicazioni importanti per la nostra comprensione dell’origine del linguaggio umano. Dimostrano che il linguaggio non è emerso dal nulla, ma si basa su capacità cognitive preesistenti condivise con altri primati. Questo rafforza l’idea che il linguaggio sia il risultato di un’evoluzione graduale, guidata da pressioni ambientali e sociali uniche per gli esseri umani.

“Studiare le grandi scimmie ci aiuta a capire meglio non solo loro, ma anche noi stessi,” concludono i ricercatori. “Ogni passo avanti nella comprensione del loro comportamento cognitivo ci avvicina a risolvere il mistero dell’origine del linguaggio umano.”

Verso un nuovo paradigma: il linguaggio come strategia evolutiva

Questo studio apre nuovi orizzonti per la ricerca sul linguaggio animale e sulle basi cognitive che lo sostengono. Comprendere perché le scimmie non parlano non significa sottovalutare le loro capacità, ma riconoscere che ogni specie ha seguito un percorso unico. In un certo senso, la mancata evoluzione del linguaggio nelle scimmie non è un fallimento, ma una testimonianza della diversità delle strategie adattative nel regno animale.

La comunicazione delle grandi scimmie, basata su gesti, vocalizzazioni e dinamiche sociali, ci ricorda che il linguaggio, così come lo conosciamo, è solo una delle tante forme attraverso cui la vita si esprime. Studi come questo non solo arricchiscono la nostra conoscenza scientifica, ma ci invitano a riflettere su ciò che rende unica la nostra specie e su ciò che, al contrario, ci lega profondamente agli altri abitanti del pianeta.

