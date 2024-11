I legislatori britannici votano a favore di norme anti-fumo tra le più severe al mondo

MeteoWeb

I deputati britannici hanno approvato con larga maggioranza un disegno di legge che introduce alcune delle norme anti-fumo più rigide al mondo. La proposta, nota come Tobacco and Vapes Bill, prevede il divieto di vendita di sigarette a chi ha 15 anni o meno, estendendo il divieto per il futuro. Con 415 voti a favore e 47 contrari, la Camera dei Comuni ha dato il via libera al progetto, che ora passerà alla fase di comitato e poi alla Camera dei Lord. La legge punta anche a rendere meno attraenti le sigarette elettroniche per i giovani, vietando pubblicità, confezioni accattivanti e gusti come “bubble gum”.

“La crescita del numero di bambini che usano le sigarette elettroniche è allarmante“, ha dichiarato Wes Streeting, ministro della salute ombra laburista, sottolineando l’urgenza di un intervento. Tuttavia, non sono mancate critiche. Robert Jenrick, deputato conservatore, ha affermato: “Educare di più, vietare di meno“.

La legge propone anche il divieto di fumare in spazi pubblici esterni come parchi giochi e scuole. Ian Walker, di Cancer Research UK, ha evidenziato l’impatto delle misure: “Ogni giorno il fumo causa circa 160 casi di cancro nel Regno Unito“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.