L’Europa “sta già affrontando la sua prossima crisi energetica”

“Il rapido esaurimento delle riserve di gas e gli imminenti tagli alle forniture da parte di Mosca rappresentano gli elementi di una nuova crisi energetica per l’Europa, ancora alle prese con gli shock estremi di 2 anni fa“: è quanto riporta Bloomberg, secondo cui “le crescenti tensioni in Ucraina hanno contribuito a un aumento di circa il 45% dei prezzi del gas quest’anno. Sebbene i livelli siano ancora ben al di sotto dei record del 2022, sono abbastanza alti da rischiare di aggravare una crisi del costo della vita per le famiglie e intensificare la pressione competitiva sui produttori in difficoltà“.

L’immagazzinamento del gas “è fondamentale durante i periodi più freddi, ma quest’anno le scorte stanno diminuendo rapidamente dopo che le temperature gelide hanno aumentato la domanda di riscaldamento e la carenza eolica ha richiesto un maggiore utilizzo per la produzione di energia“.

A più di due anni da quando il presidente Vladimir Putin ha trasformato l’energia in un’arma, “l’Europa sta lottando per mettere in sicurezza il suo sistema energetico. Il mercato ristretto riflette la sfida del continente a liberarsi completamente dai combustibili fossili russi. La situazione sta per peggiorare con le consegne di gas che hanno contribuito a riempire le riserve nel 2024, probabilmente non disponibili l’anno prossimo, estendendo la stretta sui prezzi“.

“Abbiamo ancora problemi con la fornitura di gas“, ha affermato Markus Krebber, amministratore delegato di RWE AG. “Se vogliamo davvero essere indipendenti dal gas russo, dobbiamo avere una maggiore capacità di importazione e probabilmente lo vedremo di nuovo questo inverno perché gli impianti di stoccaggio del gas si stanno svuotando piuttosto rapidamente poiché abbiamo un inizio di inverno freddo“.

Sebbene l’Europa abbia ridotto la sua dipendenza dalla Russia, la perdita di una delle ultime rotte rimanenti per il gasdotto eserciterebbe maggiore pressione sul mercato del gas e farebbe salire alle stelle i prezzi globali, secondo gli analisti di Energy Aspects, riporta Bloomberg

