Il Libeccio spazza Livorno, traffico portuale a rilento

MeteoWeb

A causa del vento di Libeccio che sta sferzando Livorno con intensità 30 nodi da Sud/Ovest e raffiche fino a 35, il traffico è a rilento nel porto questa mattina. Nelle prossime ore è attesa un’intensificazione, fino a 40 nodi per tutto il giorno. Annullato il collegamento del traghetto Toremar per l’isola di Capraia. Regolare al momento invece il traffico dei traghetti nel canale di Piombino, come riportato dalla capitaneria, da e per l’isola d’Elba.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.