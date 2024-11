L’idrogeno trasforma la plastica in carburante: la rivoluzione

MeteoWeb

Un nuovo studio, guidato dalla Texas A&M University e pubblicato sulla prestigiosa rivista Angewandte Chemie International Edition, propone un metodo innovativo per riciclare la plastica utilizzando l’idrogeno (H2). L’obiettivo? Produrre un combustibile alternativo e contribuire a ridurre la diffusione delle microplastiche, un problema sempre più preoccupante a livello globale.

“Quello che abbiamo fatto in questa ricerca è stato scomporre i polimeri di condensazione in composti aromatici che possono essere utilizzati come combustibili“, spiega Manish Shetty, autore principale dello studio. “Utilizziamo composti organici chiamati trasportatori di idrogeno organico liquido per immagazzinare l’idrogeno e utilizzare quell’idrogeno per scomporre i polimeri“.

Il processo descritto nello studio mostra come l’idrogeno, proveniente da specifici vettori organici, venga utilizzato dalle superfici dei catalizzatori per trasformare la plastica PET in p-xilene. Questa molecola è versatile e può essere impiegata per la produzione di carburanti o prodotti chimici, offrendo così una soluzione concreta per la gestione dei rifiuti di plastica.

“Abbiamo sviluppato una soluzione per la sostenibilità e la gestione dei rifiuti grazie a questi catalizzatori“, continua Shetty. “Queste molecole organiche trasportano questo idrogeno da dove viene generato a dove viene utilizzato per la gestione dei rifiuti, specialmente in un ambiente urbano in cui raccogliamo molti di questi rifiuti“.

Shetty sottolinea come l’applicazione di questa innovazione possa cambiare radicalmente l’attuale economia, che si basa ancora in gran parte sui combustibili fossili. La ricerca, infatti, rappresenta un passo importante verso un modello più sostenibile per l’industria chimica, offrendo una soluzione che unisce l’efficienza del riciclo alla riduzione dell’inquinamento.

“Questa ricerca non solo offre una soluzione per la gestione dei rifiuti, ma è anche fondamentale per la sostenibilità dell’industria chimica“, conclude Shetty.

