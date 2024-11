L’innovativo reattore per un’estrazione più green del litio: una svolta sostenibile

MeteoWeb

Un nuovo reattore, sviluppato da un team di ricerca della Rice University, promette di rivoluzionare l’estrazione del litio, riducendo notevolmente l’impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali. Questo reattore è stato progettato per ottenere litio in modo più efficiente e sostenibile, un elemento fondamentale per la produzione di batterie, contribuendo così a una maggiore sostenibilità nella transizione energetica.

Il team di ricerca, guidato dalla Rice University, ha recentemente pubblicato i propri risultati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). In un comunicato, gli autori spiegano: “Questo studio affronta una sfida critica nell’estrazione di litio da salamoie geotermiche: estrarre selettivamente il litio da cationi chimicamente simili come il sodio“. L’innovazione risiede nell’utilizzo di un reattore elettrochimico a tre camere, abbinato a una membrana altamente selettiva per il litio, che consente un’estrazione più efficiente e con minori costi ambientali.

“Utilizziamo un reattore elettrochimico a tre camere accoppiato con una membrana altamente selettiva per il litio, consentendo un’estrazione efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale del litio ad elevata purezza“, proseguono i ricercatori. Questo approccio innovativo migliora la selettività del litio rispetto ai metodi tradizionali, separando l’estrazione del litio dal trasporto dei controioni, un passo fondamentale per aumentare l’efficienza del processo.

“Il nostro reattore elettrochimico migliora la selettività del litio rispetto ai metodi convenzionali disaccoppiando l’estrazione del litio dal trasporto dei controioni“, sottolineano gli esperti. Questo risultato non solo ottimizza l’estrazione, ma amplia anche le possibilità di applicazione a diverse materie prime contenenti litio. Inoltre, le scoperte sui meccanismi di trasporto dei cationi, ottenute durante lo studio, hanno il potenziale di avanzare la progettazione di membrane selettive per la separazione del litio, aprendo la strada a nuove tecnologie più sostenibili.

In un’epoca in cui la domanda di litio è in costante crescita, dovuta alla sua cruciale applicazione nelle batterie per veicoli elettrici e altre tecnologie green, questa innovazione rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, con minori impatti ambientali e una maggiore efficienza nell’uso delle risorse naturali.

