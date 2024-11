L’inquinamento atmosferico mette a rischio la memoria dei bambini

MeteoWeb

Un recente studio condotto dalla University of Southern California (USC) ha coinvolto 8.500 bambini in tutto il Paese e ha rivelato che una particolare forma di inquinamento atmosferico, principalmente derivante dalle emissioni agricole, è associata a prestazioni di apprendimento e memoria inferiori nei bambini di 9 e 10 anni. Il componente specifico di questo inquinamento atmosferico è il nitrato di ammonio, una sostanza che rientra tra le particelle sottili (PM2,5) e che è anche legata a un aumento del rischio di Alzheimer e demenza negli adulti. Questo suggerisce che potrebbe causare danni neurocognitivi durante tutto il ciclo della vita.

Il nitrato di ammonio si forma attraverso una reazione nell’atmosfera tra gas ammoniaca e acido nitrico, entrambi prodotti dalle attività agricole e dalla combustione di combustibili fossili. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Environmental Health Perspectives.

“Il nostro studio evidenzia la necessità di ricerche più dettagliate sulle fonti di particolato e sui componenti chimici,” ha dichiarato l’autrice senior Megan Herting, professore associato di scienze della popolazione e della salute pubblica presso la Keck School of Medicine dell’USC. “La ricerca suggerisce che la comprensione di queste sfumature è fondamentale per informare le normative sulla qualità dell’aria e comprendere gli effetti neurocognitivi a lungo termine”.

Negli ultimi anni, Herting ha analizzato i dati del più grande studio sul cervello in America, noto come Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD), al fine di valutare l’influenza del PM2,5. Questa sostanza, considerata un indicatore chiave della qualità dell’aria, è composta da una miscela di polvere, fuliggine, composti organici e metalli presenti in particelle di dimensioni inferiori a 2,5 micrometri di diametro. Può penetrare profondamente nei polmoni, permettendo a queste particelle di entrare nel flusso sanguigno e di oltrepassare la barriera emato-encefalica, causando gravi problemi di salute.

La combustione di combustibili fossili rappresenta una delle principali fonti di PM2,5, in particolare nelle aree urbane, ma anche fonti come incendi, agricoltura, aerosol marini e reazioni chimiche contribuiscono al problema. Nel 2020, Herting e i suoi colleghi avevano pubblicato un documento che analizzava il PM2,5 nel suo insieme e il suo potenziale impatto sulla cognizione nei bambini, senza riscontrare una correlazione significativa. Tuttavia, per questo studio più recente, hanno applicato tecniche statistiche speciali per esaminare 15 componenti chimici del PM2,5 e le loro fonti. È stato allora che il nitrato di ammonio, di solito prodotto da operazioni agricole e di allevamento, è emerso come il principale sospetto.

“Indipendentemente dal modo in cui lo abbiamo esaminato, da solo o con altri inquinanti, il risultato più solido è stato che le particelle di nitrato di ammonio erano collegate a un apprendimento e a una memoria più scarsi,” ha affermato Herting. “Questo suggerisce che il PM2,5 nel complesso è una cosa, ma per la cognizione è un effetto misto di ciò a cui si è esposti”.

Nel prossimo progetto, i ricercatori intendono approfondire come queste miscele e fonti possano essere collegate alle differenze individuali nei fenotipi cerebrali durante lo sviluppo infantile e adolescenziale.

