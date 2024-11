L’inquinamento della moda da microplastiche: lo studio

MeteoWeb

Un team di esperti tessili dell’Università Heriot-Watt, nelle Scottish Borders, ha sviluppato il primo sistema di classificazione visiva al mondo per combattere l’inquinamento causato dalle microplastiche nel settore della moda. Il progetto, descritto nella rivista Cambridge Prisms Plastiche, mira a sensibilizzare sia i marchi della moda che i consumatori sull’impatto ambientale dei vestiti che acquistano e producono.

Secondo le stime, nei fondali oceanici giacciono oltre 14 milioni di tonnellate di microplastiche, con l’industria della moda tra i maggiori responsabili. Il nuovo studio si concentra sulla creazione di una “scala di frammentazione delle fibre” visiva, che offre un metodo rapido ed economico per identificare e quantificare la perdita di microplastiche dai capi di abbigliamento. Lisa Macintyre, professoressa associata di tessuti presso l’Università Heriot-Watt, ha supervisionato la ricerca e ha sottolineato l’importanza di rendere più accessibile la valutazione dell’impatto ambientale dei materiali tessili. “Il problema delle microplastiche è enorme; la moda e i tessuti sono una delle maggiori fonti di microplastiche secondarie nell’ambiente, con frammenti di fibre di plastica, come poliestere e nylon, che vengono rilasciati dagli abiti“, ha dichiarato Macintyre.

Il gruppo di ricerca ha sviluppato una scala a cinque punti che valuta la quantità di frammenti di fibre persi dai materiali tessili. Questo approccio si rivela più veloce ed economico rispetto ai metodi tradizionali, che, come quelli utilizzati dall’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO), sono spesso più costosi e richiedono tempi più lunghi per l’analisi. Grazie a questa innovazione, i produttori possono identificare rapidamente i materiali a bassa dispersione di fibre, migliorando così il processo di selezione per la produzione di abbigliamento ecocompatibile.

“Ci sono frammenti di fibre ovunque, dagli iceberg alle profondità degli oceani, ai polmoni umani e al nostro cibo, sono in ogni cosa“, ha continuato Macintyre. “Le scale visive sono già utilizzate nell’industria della moda per misurare, ad esempio, la quantità di pallini che un materiale può presentare sulla sua superficie o, forse la più nota, la scala dei grigi, che misura lo sbiadimento o le macchie del colore, ma non esisteva uno strumento del genere per la perdita di fibre“, ha aggiunto l’esperta. “Questo progetto mira a cambiare questa situazione e a consentire ai produttori non solo di fare scelte migliori nella produzione, ma anche di comunicare ai propri clienti in modo molto semplice e diretto la quantità tipica di fibre perse da un capo di abbigliamento“, ha proseguito Macintyre.

Il progetto ha visto la partecipazione di circa 46 collaudatori, tra cui esperti dell’industria della moda, studenti universitari e volontari. Durante un periodo di due anni, sono stati valutati circa 100 campioni di tessuti utilizzando una macchina chiamata “rotawash“, che simula il ciclo di lavaggio in lavatrice. Il sistema permette di filtrare l’acqua di scarico, per raccogliere e classificare visivamente le fibre perse.

Sophia Murden, dottoranda presso l’Università Heriot-Watt e collaboratrice del progetto, ha spiegato la semplicità e l’efficacia del metodo: “La nostra metodologia è semplice ed economica. I filtri utilizzati per raccogliere i frammenti di fibre dalle acque reflue della lavanderia possono essere classificati in base alla nostra scala a cinque punti, che è più accurata nel valutare livelli molto bassi di frammentazione rispetto al metodo equivalente di pesatura delle fibre“, ha dichiarato Murden. “L’obiettivo finale è che i produttori scelgano materiali che abbiano il minimo impatto sul nostro ambiente ma che consentano anche ai consumatori di prendere una decisione informata quando acquistano i loro vestiti“, ha sottolineato.

Se adottata dall’industria, la scala di frammentazione delle fibre potrebbe essere utilizzata anche per etichettare i capi di abbigliamento, simile a come vengono indicate le informazioni caloriche sui prodotti alimentari. “Siamo già stati in contatto con aziende come Helly Hansen e Lochcarron of Scotland, che sostengono molto quello che stiamo facendo“, ha affermato Macintyre. “La fase successiva per noi è cercare di ottenere una sorta di accordo con il settore“, ha aggiunto.

Macintyre ha sollevato un appello importante: “L’ambiente è una questione importante e vorremmo che i principali leader del settore e i politici si sedessero a un tavolo e iniziassero a concordare degli standard, forse persino legiferando contro i materiali ad alta dispersione“, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.