Il cosmodromo di Vostochny è stato teatro di un nuovo lancio spaziale in Russia, con un razzo che ha portato in orbita due dispositivi Ionosphere-M e 53 piccoli satelliti. Questa missione rappresenta uno degli importanti contributi alla ricerca e all’osservazione della ionosfera, fondamentale per comprendere meglio le interazioni tra l’atmosfera terrestre e lo spazio.

L’evento è stato trasmesso in diretta grazie alla collaborazione tra MAER e Roscosmos, proiettato sugli schermi digitali di alcuni dei più importanti media delle città russe, permettendo a un vasto pubblico di assistere al lancio. Secondo le stime, sono stati circa 5 milioni gli spettatori che hanno seguito la diretta, segnando un momento di condivisione collettiva e di ispirazione, sottolineando il desiderio di Roscosmos e MAER di portare l’esplorazione spaziale più vicina a tutti.

Il lancio rappresenta il quarto evento seguito dal pubblico russo quest’anno, consolidando l’interesse crescente verso le missioni spaziali e rafforzando l’impegno delle istituzioni per rendere la scienza e l’innovazione accessibili a tutti.



