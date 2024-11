Lo svapo e il fumo: un impatto diretto sulla salute vascolare

MeteoWeb

Uno studio innovativo ha portato alla luce alcuni effetti significativi del fumo di sigaretta e delle sigarette elettroniche, anche prive di nicotina, sulla funzione vascolare. La ricerca, guidata da Marianne Nabbout, specializzanda in radiologia presso l’Università dell’Arkansas per le scienze mediche, sarà presentata al prossimo convegno annuale della Radiological Society of North America (RSNA).

Le sigarette elettroniche, note anche come vape, sono dispositivi a batteria che riscaldano un liquido per produrre un aerosol inalato dai polmoni. Sebbene contengano meno sostanze chimiche e tossine rispetto al fumo di tabacco, queste alternative sono spesso percepite come più sicure. “Le sigarette elettroniche sono state a lungo commercializzate come un’alternativa più sicura al fumo di tabacco normale“, ha spiegato Nabbout. Tuttavia, ha aggiunto: “Alcuni credono che le sigarette elettroniche non contengano nessuno dei prodotti nocivi, come i radicali liberi, presenti nelle sigarette di tabacco normali, perché non è coinvolta alcuna combustione“.

Nonostante l’esposizione ridotta a sostanze tossiche, lo studio suggerisce che lo svapo possa comunque compromettere la funzione vascolare e la salute generale. Il team di ricercatori ha esaminato gli effetti acuti del fumo di sigaretta tradizionale e delle sigarette elettroniche, sia con che senza nicotina, su un campione di 31 fumatori e svapatori sani di età compresa tra 21 e 49 anni. Come gruppo di controllo, sono stati inclusi anche 10 non fumatori e non svapatori, di età compresa tra 21 e 33 anni.

I risultati dello studio

In tre sessioni distinte, i partecipanti sono stati sottoposti a due esami MRI, uno prima e uno dopo l’inalazione di una sigaretta di tabacco, di un aerosol contenente nicotina e di uno privo di nicotina. Durante ogni sessione, un manicotto è stato posizionato sulla parte superiore della coscia per limitare temporaneamente il flusso sanguigno. Dopo il rilascio, i ricercatori hanno analizzato parametri come la velocità del flusso dell’arteria femorale, la saturazione venosa dell’ossigeno e la reattività cerebrovascolare.

I dati hanno mostrato una significativa riduzione della velocità del flusso sanguigno a riposo nell’arteria femorale superficiale, responsabile del trasporto di sangue ossigenato nella parte inferiore del corpo. Questo effetto è risultato più marcato dopo l’inalazione di sigarette elettroniche contenenti nicotina, seguito dalle sigarette elettroniche senza nicotina. Inoltre, una ridotta saturazione di ossigeno venoso è stata osservata nei vapers, indipendentemente dalla presenza di nicotina. “Questo suggerisce una diminuzione immediata dell’assorbimento di ossigeno da parte dei polmoni dopo lo svapo“, ha spiegato Nabbout.

Un avvertimento per il futuro

“Questo studio serve a evidenziare gli effetti acuti che il fumo e lo svapo possono avere su una moltitudine di letti vascolari nel corpo umano“, ha dichiarato Nabbout. Ha poi aggiunto: “Se il consumo acuto di una sigaretta elettronica può avere un effetto che si manifesta immediatamente a livello dei vasi, è concepibile che l’uso cronico possa causare malattie vascolari“.

Il messaggio finale della ricercatrice è chiaro: “Lo svapo potrebbe non essere esente da danni. In definitiva, ci affidiamo alla scienza per aiutare a guidare la regolamentazione di tali prodotti a favore della salute pubblica. Astenersi dal fumare e dallo svapare è sempre raccomandato“.

