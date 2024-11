Misteriose luci blu lampeggiano da una valanga: lo strano fenomeno in Cina

MeteoWeb

Misteriose luci blu sono state osservate da una valanga in Cina. La notte del 27 ottobre, l’astrofotografo cinese Shengyu Li ha impostato la sua macchina fotografica per registrare le star trails (le scie delle stelle) sul Monte Xiannairi nel Sichuan, in Cina. La lunga esposizione era appena iniziata quando un seracco di ghiaccio si è staccato da una vedretta. Incredibilmente sono apparsi lampi blu nella valanga che ne è seguita. “Non abbiamo trovato casi documentati in precedenza di un evento del genere, il che rende questa scoperta emozionante e intrigante per noi”, afferma Li. “La nostra ipotesi iniziale è che la luminescenza possa derivare dall’illuminazione indotta dall’attrito durante la frammentazione del ghiaccio”.

Il fenomeno è chiamato “triboluminescenza“. Il leggendario fisico Richard Feynman lo spiega meglio di chiunque altro: “quando prendi una zolletta di zucchero e la schiacci con un paio di pinze al buio, puoi vedere un lampo bluastro. Anche altri cristalli lo fanno. Nessuno sa perché”.

La valanga a cui ha assistito Li era ricca di ghiaccio. “È iniziata con un massiccio seracco, che si è staccato casualmente da un ghiacciaio vicino alla cima della montagna“, afferma Carson Reid, un alpinista che ha analizzato il filmato di Li. “Il seracco si sarebbe frammentato mentre precipitava e si schiantava contro ostacoli naturali”. I “punti di rottura” più significativi sembrano aver prodotto la maggior parte della luce blu.

Li ha condiviso il suo filmato con altri astrofotografi in Cina. Uno di loro ha trovato un lampo blu simile nel filmato di una montagna completamente diversa nello Xinjiang, in Cina, tre settimane prima. Anche il video girato da Lu Miao il 3 ottobre “mostra un lampo blu durante una valanga”, afferma Li. La montagna in questione è Muztagh Ata.

“Nessuno di noi fotografi ha notato la luce blu a occhio nudo, l’abbiamo scoperta solo in seguito, quando abbiamo esaminato le foto”, afferma Li. “Tuttavia, ho chiesto ad alcuni amici che fotografano spesso montagne innevate e uno di loro ha detto di aver visto la luce blu a occhio nudo durante una valanga, anche se non l’avevano catturata con la macchina fotografica”.

