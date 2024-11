Dalla Luna a Venere: i piani spaziali della Russia prendono forma

MeteoWeb

L’industria spaziale russa si prepara a un’importante svolta nell’esplorazione lunare. La futura Stazione Lunare Internazionale sarà realizzata nei pressi del sito di atterraggio della missione “Luna-27”, nel Polo Sud del satellite naturale. Questo luogo strategico offre prospettive scientifiche e logistiche fondamentali per le attività future.

I piani della Russia, dalla Luna a Venere

Dopo il fallimento della missione “Luna-25”, che si è conclusa con uno schianto sulla superficie lunare, l’azienda russa NPO Lavochkin ha avviato una revisione completa delle strategie. La missione “Luna-26”, prevista per il 2027, seguirà una nuova traiettoria orbitale per aumentare la sicurezza e l’affidabilità. Intanto, i lavori su “Luna-27” si concentrano sull’integrazione di tecnologie interamente russe, come risposta alle difficoltà legate all’importazione di componenti europei.

La costruzione della Stazione Lunare Internazionale è uno dei pilastri del programma spaziale russo, ma non si limita solo alla Luna. NPO Lavochkin è impegnata anche nello sviluppo di sonde interplanetarie, come il progetto “Venus-D”, destinato all’esplorazione di Venere, e nello studio preliminare di missioni verso Marte, Giove e Saturno.

Un altro obiettivo è la creazione di costellazioni di piccoli satelliti per l’osservazione terrestre, come il programma “Berkut-VR”, basato su piattaforme modulari e tecnologie avanzate. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di una rete di satelliti russa competitiva a livello globale.

Con piani ambiziosi e tecnologie in evoluzione, la Russia mira a consolidare il proprio ruolo di protagonista nell’esplorazione dello Spazio profondo.

