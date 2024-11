L’Ungheria si prepara alla minaccia nucleare: missili e difesa aerea al confine con l’Ucraina

MeteoWeb

Il Ministro della Difesa ungherese, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ha annunciato il dispiegamento di attrezzature di difesa aerea nella parte nord-orientale del paese, in prossimità del confine con l’Ucraina. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro ha giustificato questa mossa sottolineando che “l’entità della guerra Russia-Ucraina è più grande che mai, la guerra è entrata nella sua fase più pericolosa.”

Szalay-Bobrovniczky ha spiegato che la decisione di potenziare la difesa aerea deriva dal fatto che l’Ucraina ha ottenuto il permesso dalle potenze occidentali di utilizzare le armi a lungo raggio ricevute per colpire obiettivi russi. Secondo il ministro, questa evoluzione ha spinto la Russia a modificare la sua dottrina nucleare “per questo motivo.” Il cambiamento della dottrina da parte di Vladimir Putin, tuttavia, non è stato rivelato fino a quando l’amministrazione statunitense non ha autorizzato l’uso limitato di missili tattici a lungo raggio sul territorio russo. Szalay-Bobrovniczky ha inoltre aggiunto che tale mossa avrebbe richiesto mesi di preparazione, ben prima che venisse presa la decisione da parte degli Stati Uniti.

In base alla nuova dottrina, la Russia potrebbe anche rispondere con un attacco nucleare a quelli che considera attacchi sul suo territorio da parte di armi occidentali. Nonostante ciò, si può ragionevolmente presumere che la parte nord-orientale dell’Ungheria non sia tra le principali aree minacciate da una risposta nucleare diretta, ma potrebbe invece essere vulnerabile a missili russi, come quelli recentemente lanciati contro la Transcarpazia, una regione vicino al confine ungherese. Questo attacco è avvenuto prima che si diffondesse la notizia dell’uso dei missili balistici americani ATACMS, degli Storm Shadow britannici e della loro variante francese, i missili da crociera SCALP, contro obiettivi russi. In risposta a questo attacco, il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha suggerito di intensificare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica al conflitto.

