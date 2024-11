Malattie o calamità, il 30% degli italiani impreparato a gestire i rischi

MeteoWeb

Cresce il numero di italiani che percepisce il proprio futuro economico come sempre più incerto e si sente impreparato a gestire rischi imprevisti come malattie gravi, infortuni, calamità o catastrofi naturali. Questo è quanto emerge da una ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori (Udicon). Sul fronte delle aspettative economiche personali, il 18% degli intervistati prevede un peggioramento nei prossimi 6 mesi, mentre il 61% ritiene improbabile o nulla la possibilità di riuscire a risparmiare. Inoltre, il 30% degli italiani dichiara di non sentirsi pronto a fronteggiare eventuali rischi (“spero solo che non succeda” è una delle risposte più comuni), mentre il 35% prevede di potersi affidare soltanto ai risparmi accumulati. Solo il 28% degli intervistati ha sottoscritto una polizza assicurativa, e ben il 40% si dichiara fermamente contrario a stipulare un’assicurazione contro le catastrofi naturali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.