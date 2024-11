Malore alle ATP Finals di Torino: il gesto di Jannik Sinner e la reazione del pubblico | VIDEO

MeteoWeb

Esordio vincente per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha avuto la meglio dell’australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti. L’altoatesino tornerà in campo martedì nel suo secondo match del gruppo, contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 6 del mondo. “Non c’è posto più bello dove finire il circuito delle Atp, c’è ancora la Coppa Davis ma è bello essere qui, grazie a tutti voi”. Così Jannik Sinner, dopo la vittoria di questa sera. “Abbiamo iniziato bene, poi vediamo come proseguirà il torneo”, ha aggiunto il campione altoatesino a chi gli domandava un commento a caldo sull’incontro.

Il gesto di Sinner

Jannik Sinner ha strappato applausi nel corso della partita e non solo per la prestazione. Durante il secondo set un tifoso sulle tribune è stato colpito da malore. Il tennista italiano ha chiesto di fermare l’incontro per consentire l’ingresso dei soccorsi. Sinner ha richiamato l’attenzione degli addetti per avere una bottiglietta d’acqua. Il pubblico ha esaltato il gesto del numero uno al mondo.

