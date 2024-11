Malore durante l’escursione: salvato dal Soccorso Alpino di Trieste

MeteoWeb

I tecnici della Sores hanno effettuato due interventi di soccorso oggi, uno a Trieste e l’altro a San Dorligo della Valle. In quest’ultima località, tra le 12.50 e le 13.14, i tecnici del Soccorso Alpino di Trieste sono intervenuti per un grave malore accusato da un uomo a Bottazzo. Erano già sul posto quattro tecnici, tra cui un sanitario, per una esercitazione in Val Rosandra. Di rinforzo, c’erano anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo, di 63 anni, residente nel Goriziano, ha avuto una sincope: è stato adagiato su una barella e consegnato ai sanitari dell’ambulanza.

Tra le 10.50 e le 11.30 circa, invece, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino attivata dalla Sores ha soccorso con cinque tecnici una donna del 1966, di Trieste, che si era procurata una probabile frattura ad una caviglia mentre percorreva il sentiero Ressel a Basovizza. L’infortunio è accaduto a circa 700 metri di distanza dall’abitato, nei pressi dell’Agility Club. I soccorritori sono giunti sul posto con il fuoristrada, hanno stabilizzato l’arto e caricato a bordo la donna per affidarla ai sanitari di una ambulanza sopraggiunti.

