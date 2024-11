Malori in montagna: due interventi del Soccorso Alpino in Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Due persone sono state soccorse in distinti interventi dal Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia a Ovaro e a Claut, entrambe colte da malore. Nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 11.40, la stazione di Forni Avoltri ha collaborato con la Guardia di Finanza, attivata dalla Sores, per un intervento sulla strada nota come “stentarie“, che collega Mione al Col Gentile. Qui, una donna di 57 anni ha accusato un malore. I quattro tecnici del soccorso sono giunti in quota utilizzando un fuoristrada, raggiungendo la donna che non riusciva più a proseguire. Dopo averla assistita, l’hanno trasportata a bordo del mezzo fino alla strada di Mione, dove l’ambulanza era in attesa per il suo trasferimento.

Successivamente, tra le 14.30 e le 16 circa, un uomo è stato soccorso lungo il sentiero 384, nella zona di Forcella Cita, tra le creste di San Gualberto, sempre a causa di un malore. L’uomo, un 56enne residente in valle, si era avvicinato a un amico ma ha iniziato a sentirsi male lungo il percorso. Circa dieci tecnici, tra cui un sanitario, hanno raggiunto la zona in quota, prima con il fuoristrada e poi a piedi, dove hanno valutato l’uomo, che stava iniziando a riprendersi. Dopo averlo caricato a bordo, lo hanno trasportato alla piazzola dove era atterrato nel frattempo l’elicottero dell’elisoccorso, presso il Villaggio Vajont, e dove era giunta anche l’ambulanza. Dopo un’ulteriore valutazione, l’uomo è riuscito a rientrare autonomamente.

