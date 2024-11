Maltempo a Catania: il sindaco Trantino fa il punto sulla situazione nelle scuole

MeteoWeb

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni delle scuole cittadine, colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato l’intera provincia. “La sospensione delle attività didattiche ci ha consentito di compiere una ricognizione in quasi tutti gli edifici scolastici (ne approfitto per ringraziare gli assessori Guzzardi e Petralia per il gran lavoro svolto). Abbiamo registrato alcune criticità, in gran parte risolte“, ha dichiarato Trantino.

Il sindaco ha voluto chiarire un dettaglio riguardo a un episodio verificatosi in un edificio scolastico, dove “in un edificio è caduta una porzione di controsoffitto (e non di tetto, come ho letto da qualche parte), che mi dicono sia stata già ripristinata“. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza, Trantino ha sottolineato la necessità di interventi strutturali nelle scuole, evidenziando che “le nostre scuole avrebbero bisogno di seri interventi di riqualificazione, che progressivamente stiamo cominciando a attuare, sebbene il percorso sia particolarmente lungo“.

Il maltempo ha dunque messo alla prova l’infrastruttura scolastica di Catania, ma la situazione sembra essere sotto controllo, con le problematiche più gravi già risolte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.