Maltempo a Catania, oltre 100 interventi dalla notte: 150 vigili del fuoco al lavoro | VIDEO

Prosegue senza sosta l’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i danni causati dal maltempo in provincia di Catania. Dalla scorsa notte, sono stati eseguiti oltre 100 interventi che riguardano operazioni di soccorso, gestione di allagamenti, disagi alla viabilità stradale e dissesti statici. Attualmente, sono 150 i vigili del fuoco in azione, ai quali si sono uniti rinforzi provenienti dai comandi di Palermo, Messina, Ragusa, Enna e Reggio Calabria.

Le maggiori criticità si concentrano principalmente nel capoluogo etneo, ma anche in zone limitrofe come Acireale, Giarre, Riposto, Aci Sant’Antonio, Mascali, Linguaglossa e Torre Archirafi. Al momento, le operazioni in corso riguardano il prosciugamento di autorimesse, sottopassi e scantinati allagati, ma anche azioni di assistenza alla popolazione, che continua a fare fronte alle difficoltà provocate dalle forti piogge e dai disagi collegati.



