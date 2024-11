Maltempo Abruzzo: Gran Sasso sotto assedio, venti di uragano a 230 km/h

MeteoWeb

Un’eccezionale ondata di vento impetuoso ha investito il massiccio del Gran Sasso, confermando le previsioni meteorologiche che indicavano condizioni estreme per l’inizio di questa fase di maltempo. Le raffiche hanno raggiunto intensità straordinarie, con la stazione meteorologica di Meteo Aquilano a Campo Imperatore, situata a 2130 metri di altitudine, che ha registrato un picco di 203 km/h. Ancora più impressionante è stato il dato rilevato dalla stazione presso il Rifugio Duca degli Abruzzi, a 2388 metri, dove le raffiche hanno toccato l’incredibile velocità di 233 km/h.

Questi valori eccezionali sottolineano la forza e l’intensità del fenomeno atmosferico in corso. Non escludiamo la possibilità che nelle prossime ore si possano verificare ulteriori picchi di vento di simile portata, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni meteorologiche in rapida evoluzione.

Il quadro meteorologico generale sta subendo un significativo cambiamento. Oltre alle forti raffiche di vento, è previsto un marcato calo delle temperature che porterà a un abbassamento della quota neve. Le precipitazioni attese potrebbero manifestarsi sotto forma di neve anche a quote inferiori ai 1500 metri, un fenomeno che potrebbe avere impatti significativi sulle attività in quota e sui trasporti locali.

Questa situazione meteorologica estrema richiede particolare attenzione da parte dei residenti e dei visitatori dell’area. Le autorità locali e i servizi di protezione civile sono in allerta per garantire la sicurezza pubblica e per rispondere prontamente a eventuali emergenze causate dalle condizioni avverse. Si consiglia vivamente a chiunque si trovi nella zona di seguire attentamente gli aggiornamenti meteorologici e di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità competenti per evitare situazioni di pericolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

