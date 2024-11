Maltempo, allagamenti e raffiche a 150 km/h: notte di interventi in Toscana, Marche, Campania e Calabria | FOTO

MeteoWeb

Notte di maltempo e di interventi per i vigili del fuoco. Pioggia e forte vento hanno contrassegnato le scorse ore nelle Marche: oltre 190 gli interventi eseguiti. Maggiormente colpite le province di Macerata e Ancona dove le squadre sono attualmente impegnate e hanno svolto più di 120 interventi per la rimozione di alberi caduti in strada, rami pericolanti o appoggiati su linee elettriche. Due alberi hanno centrato altrettante vetture in transito. La prima a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), la seconda lungo la strada che collega Montegiorgio (Fermo) alle Piane di Montegiorgio. Le persone che si trovavano all’interno delle vetture non hanno fortunatamente riportato conseguenze ma solo un grande spavento. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono arrivati i Vigili del Fuoco per rimuovere gli alberi che, cadendo, hanno bloccato la sede stradale. Messa in sicurezza un’impalcatura a Monte Vidon Corrado.

Da ieri interessata dal maltempo anche la Toscana ed in particolare le province di Livorno, Firenze, Lucca, Prato, Pistoia e Pisa: danni causati principalmente dal vento che ha divelto alberi, cartelloni pubblicitari e tetti. Effettuati dai vigili del fuoco 430 interventi, oltre 80 nella sola provincia di Livorno.

Prosegue inoltre da 48 ore l’impegno delle squadre dei vigili del fuoco in Campania e Calabria: tra le province di Avellino e Benevento svolti 370 interventi, 330 in quelle di Catanzaro e Cosenza.

Notte di interventi in Toscana

“È stata una notte di interventi, durante la quale il sistema di Protezione Civile della Toscana non ha mai smesso di operare per garantire la sicurezza“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, facendo il punto sul maltempo nella notte, con allagamenti, mareggiate, vento forte e alberi caduti, ha interessato principalmente la costa, la Lucchesia, le province di Pistoia e Prato e il Mugello. “Abbiamo attivato nelle scorse ore il sistema di casse d’espansione sull’Ombrone Pistoiese, che è in diminuzione ai livelli di riferimento, già sotto il primo livello a Pontelungo. Transitato anche il colmo di piena del Bisenzio a San Piero a Ponti e a Prato sotto la seconda soglia. Nessuna criticità lungo l’Arno. Registrate raffiche a 150km/h sui rilievi e 115km/h a Bocca d’Arno, 80-90km/h nelle zone interne. Interventi in corso per alberi caduti e alcune coperture divelte. Nelle prossime ore è prevista una graduale attenuazione dei venti di Libeccio-Ponente. Onde di 8 metri alla Gorgona, 6 metri all’Elba“.

Strade allagate a causa della pioggia nel Pistoiese, tra le aree più colpite e dove si sono registrati anche blackout. Stop per il vento ai traghetti per l’Elba (partito solo uno da Piombino stamani alle 5:30) e Capraia, rallentata in generale l’operatività del porto di Livorno. Stop anche alla linea ferroviaria Faentina: nel tratto romagnolo, tra Marradi e Faenza, per l’attivazione già da ieri e tuttora in vigore, del sistema d’allarme Sanf per possibili movimenti franosi, tra Vaglia e Borgo San Lorenzo per circa due ore stamani dalle 6 alle 8:15 per rami caduti in prossimità dei binari: ritardi fino a 60 minuti per 4 Regionali, 9 treni limitati e 3 cancellati.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca sono state impegnate in tutta la provincia per il maltempo che la sta attraversando, tanto che è stato necessario richiedere altre squadre di supporto da Siena. Tra i tanti interventi se ne segnalano in particolare due, dove le coperture di due condomini sono state divelte, una nel comune di Montecarlo e l’altra in quello di Borgo a Mozzano. Evacuate 22 persone in totale. Una trentina ancora gli interventi in coda, principalmente alberi abbattuti dal vento.

“Il vento ha danneggiato il tetto della scuola primaria di Badia Pozzeveri, per questo motivo – a scopo precauzionale e per consentire tutte le verifiche del caso – abbiamo deciso di chiudere esclusivamente la scuola primaria per la giornata di venerdì 22 novembre“: è quanto ha affermato Sara D’Ambrosio, sindaco del Comune di Altopascio, nella provincia di Lucca. “Notte di lavoro e di presenza sul nostro territorio per gestire il maltempo e intervenire nelle situazioni più critiche causate soprattutto dal forte vento. Questi invece gli aggiornamenti lato viabilità. Sono chiuse Via Catalani nel tratto compreso tra via dei Boggi e via Pascoli e via 4 novembre in prossimità dell’incrocio con via Catalani per caduta tegole dal tetto della scuola primaria. L’area circostante la scuola è interdetta ai pedoni“.

Intensa l’attività dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, che da ieri sera sono impegnati per far fronte agli interventi legati al maltempo, che hanno interessato la zona del Mugello per le forti raffiche di vento, causando la caduta di alberi su sede stradale. Dalle ore 20 di ieri sera sono circa 30 gli interventi effettuati nella provincia, mentre sono 40 le richieste di intervento in attesa.

In Versilia, a causa dei cumuli di sabbia trasportata dalla spiaggia fino in Passeggiata, il lungomare all’altezza della centralissima piazza Mazzini è stato chiuso al traffico. La variante Aurelia in direzione Pisa è stata chiusa su richiesta dei vigili del fuoco perché valutata come pericolosa, considerata la presenza di numerosi alberi. Segnalazioni anche per qualche recinzione di cantiere abbattuta e una serie di alberi abbattuti dal vento.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti la scorsa notte per il forte vento che ha colpito la provincia. Sono stati circa 25 gli interventi effettuati per rimozione di alberi caduti sulla sede stradale o pericolanti. Le zone più colpite sono state quelle del Casentino, fra Poppi e Pratovecchio. Non si registrano persone ferite.

Vento forte in Campania, caos collegamenti per Ischia e Procida

Il maltempo che continua ad imperversare in questi giorni rende anche oggi molto difficili i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli dove, da stanotte, soffia un vento forte di Ponente. Fermi dunque nei porti tutti gli aliscafi e cancellate le relative corse programmate da Napoli Molo Beverello da e per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Procida così come quelli da Pozzuoli per Procida. Numerose anche le corse sospese delle navi per Ischia e Procida effettuate, sia da Napoli Porta di Massa che da Pozzuoli: le due isole restano attualmente collegate solo da pochi collegamenti operati coi traghetti.

