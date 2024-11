Maltempo: arrivata la prima neve della stagione a Bolzano e Trento | FOTO

MeteoWeb

Prima importante nevicata della stagione sul Trentino Alto Adige. Dalla prima serata, i fiocchi bianchi fanno capolino anche a Bolzano e Trento. Circa 15 centimetri di neve si sono accumulati al valico di confine con l’Austria del Passo del Brennero. Le carreggiate dell’autostrada ‘A22 del Brennero’ sono innevate tra Bressanone e Brennero ma non si registrano particolari disagi alla circolazione. Dopo il gelo delle scorse ore con la minima scesa a -21°C sui rilievi, le temperature sono leggermente risalite anche se rimangono sempre sotto lo zero. Chiusura invernale per i Passi Stelvio, Rombo e Stalle.

