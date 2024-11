Maltempo, barca alla deriva senza vele e carburante al largo della Sardegna: soccorsa

MeteoWeb

Brutta disavventura per tre velisti a causa del maltempo. Tre uomini di nazionalità francese, rimasti senza vele e senza carburante, circa 30 miglia a sud-est del porto di Arbatax, in Sardegna, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto con una motovedetta. Da una prima ricostruzione, durante la notte a causa del maltempo durante la navigazione lontano dalla costa, la barca ha avuto un’avaria alle vele e ha continuato a procedere a motore. A causa delle particolari condizioni meteo avverse, l’imbarcazione ha consumato in breve tempo il carburante disponibile, lasciando l’equipaggio senza governo dell’unità e nella pericolosa situazione di deriva in mare mosso notturno. La richiesta di soccorso, arrivata alle 2, è stata raccolta dalla Guardia Costiera di Arbatax che ha disposto l’intervento della motovedetta CP 811.

Viste le condizioni meteomarine in peggioramento con mare molto mosso e raffiche di vento fino a 30 nodi, i diportisti sono stati trasbordati sulla motovedetta e la barca, di circa 15 metri, lasciata alla deriva. È stato emesso un avviso urgente ai naviganti per segnalare il pericolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.