Maltempo Basilicata, vertice sul rischio idraulico dei fiumi e dei corsi d’acqua: gli interventi programmati

Nel Dipartimento ambiente della Regione Basilicata a Potenza questa mattina si è tenuto un incontro sulle azioni in corso per la riduzione del rischio idraulico lungo i fiumi e i corsi d’acqua. L’assessore regionale all’ambiente Laura Mongiello ha incontrato le associazioni di categoria e dei liberi professionisti. Partendo dall’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici a cui affidare i lavori del ”Programma stralcio di interventi per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua regionali”, si è discusso delle progettazioni e degli interventi da realizzare. Si tratta di interventi di ripristino e mantenimento dell’officiosità dei corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico regionale, da realizzare in conseguenza di calamità naturali o per prevenire situazioni di pericolo, liberando dai detriti, dai depositi e dalla vegetazione in eccesso.

”L’obiettivo, oltre a quello di essere celeri, è quello di ripristinare l’officiosità degli alvei pulendoli dai depositi in eccesso nonché dalla vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque – ha spiegato Mongiello -. Questo provvedimento è mirato a consolidare il rapporto tra la Regione che ha l’onere della governance del territorio, i professionisti, capaci di progettare gli interventi da realizzare e le imprese di settore a cui spetta il compito di eseguire a regola d’arte quanto previsto dal progetto”.

