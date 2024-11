Maltempo Brasile, la decisione definitiva sulle qualifiche di Formula 1: cosa succede adesso

MeteoWeb

Le qualifiche ufficiali del gran premio del Brasile di Formula 1 sono state rinviate a domani, domenica 3 novembre. Precipitazioni copiose, ma soprattutto visibilità e limiti di tempo per il via della sessione, hanno imposto la decisione. Nelle prossime ore i commissari Fia decideranno il nuovo orario, che sarà qualche ora prima del gran premio in programma alle 18 italiane.

