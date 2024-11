Maltempo Calabria, 245 interventi dei Vigili del Fuoco per il forte vento | FOTO

MeteoWeb

Un forte vento ha sferzato gran parte della Calabria. Nelle ultime 55 ore, svolti 245 interventi dai Vigili del Fuoco per alberi caduti o pericolanti e la rimozione di ostacoli in strada: 95 in provincia di Catanzaro, 90 in quella di Cosenza, 40 a Reggio Calabria, 20 a Vibo Valentia. Ora la situazione meteo è migliorata, rendono noto i pompieri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

