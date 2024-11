Maltempo Catania, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco | FOTO

MeteoWeb

Situazione meteo migliorata in provincia di Catania: in 24 ore sono stati superati i 100 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, danni d’acqua, allagamenti e dissesti statici. Nella immagini a corredo dell’articolo le operazioni di prosciugamento svolte con una pompa idrovora nella zona industriale del capoluogo etneo, in un’azienda specializzata nel riciclo di rifiuti.

